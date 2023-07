La ministra Diana Morant denuncia el tratamiento machista recibido por González Pons y Carlos Flores

La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, exigía el pasado jueves al vicesecretario de acción institucional del PP, Esteban González Pons, un tratamiento de respeto similar al que ella le daba, ya que mientras la ministra se dirigía al político conservador como "señor Pons", este se refería a ella una y otra vez por su nombre de pila.

"Me gustaría que el tratamiento que me hace a mí fuera el mismo que el que yo le hago usted. Yo le llamo señor Pons y a mí me gustaría que se dirigiera a mí como señora Morant", esgrimió la titular de Ciencia. Una matización que Pons no encajó bien y, lejos de reconocer su machismo, optó por referirse a ella como "señora ministra".

Así, mientras Morant le pedía que se dirigiese a ella como "señora Morant", Pons insistía –entre risas– en la fórmula de "señora ministra". Una mofa a la que se unió divertido el representante de Vox en el debate, Carlos Flores, condenado en 2002 a un año de prisión por violencia psíquica habitual contra su exesposa. Flores, por su parte, se decantó por un irónico "su excelencia".

El caso es que la denuncia de Morant, en cuya queja incluía a Àgueda Micó (Compromís-Sumar), que también recibió el mismo tratamiento machista por parte de ambos políticos, viene de lejos. No en vano, y como ha evidenciado Infolibre a través de un vídeo recopilatorio, tanto Pons como Flores se refieren de forma sucesiva a sus oponentes mujeres en el debate por su nombre de pila.



"Viendo a estos dos señoros, ¿quién puede negar que queda mucho por hacer todavía?", lamentaba la propia Morant vía Twitter horas después de hacerse público el vídeo. A continuación, la ministra ha recibido apoyos públicos de varias compañeras de gabinete, tanto del PSOE como de Sumar, al haber trascendido "el ejemplo de machismo".

Sin ir más lejos, la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, en declaraciones a la prensa en Madrid, ha señalado que "todos los que hayan visto el vídeo ven que es un ejemplo de falta de respeto, de falta de educación y de machismo".