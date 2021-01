El alarmante repunte de casos de covid-19 vuelve a colapsar Urgencias. La situación del Hospital de La Paz de Madrid está volviendo a llegar al extremo de sus capacidades. En un vídeo al que ha tenido acceso Público, se muestra una de sus salas de Urgencias dedicadas a la atención de pacientes con coronavirus casi al doble de su capacidad: 12 camas paras 21 pacientes.

Según fuentes de CCOO, el miércoles, en el Hospital La Paz había 28 enfermos coronavirus en UCI. La misma cantidad de pacientes de covid-19 estaba esperando en Urgencias para ser hospitalizados. Hoy ha habido 21 ingresos más en planta (164), uno más en UCI (29) y 25 pacientes covid esperando en Urgencias. En el vídeo se puede observar como algunos de los enfermos de la Sala cinco de Urgencias tienen que ser atendidos en sillones ante la falta de camas.

Los datos actualizados por el Ministerio de Sanidad este miércoles, apuntan a que en la Comunidad de Madrid hay 2.926 personas ingresadas con covid-19, de las que 450 de ellas se encuentra recibiendo tratamientos en la UCI. Madrid ha triplicado su incidencia acumulada en un mes y es la segunda autonomía con más contagios del país.

Guillén del Barrio, enfermero de Urgencias del Hospital de La Paz y delegado del Movimiento Asambleario de Trabajadoras-es de Sanidad (MATS), ha contado a Público la insostenibilidad de la situación de las salas de Urgencias en La Paz: "Han aumentado los casos de covid-19 por el plan 'salvar la navidad', porque lo primero es el dinero y lo segundo es la salud colectiva".

Asimismo, la nevada que ha traído el temporal Filomena a Madrid no ha facilitado la asistencia a los pacientes. Del Barrio explica que el servicio de ambulancias lleva años privatizado y ya arrastraba deficiencias. "Si encima se empeoran las cosas por culpa de la nieve, es un desastre. En cualquier caso, el temporal no es excusa, sólo complica las cosas, pero si tienes un sistema que no funciona bien, entonces se acumula los pacientes".

El Isabel Zendal, otro obstáculo en la saturación de Urgencias

Según fuentes del MATS, el Hospital Isabel Zendal, más que un alivio, está suponiendo un problema para los demás hospitales madrileños. "Muchos pacientes no se quieren ir al Hospital Isabel Zendal porque saben que está muy mal equipado", explica el sanitario. "De seis pacientes a los que propusieron traslado ayer, cuatro se negaron", añade.

Sin embargo, el colapso de las salas de Urgencias no es por falta de capacidad, según informa del Barrio: "La Paz tiene un gimnasio habilitado con tomas de oxígeno desde verano, con capacidad para 30 camas pensado como refuerzo para la primera y segunda ola de la covid-19". Actualmente esta sala se encuentra cerrada a pesar del colapso por falta de personal.

"Aunque quieren abrirlo, no hay enfermeras porque se lo han llevado al Isabel Zendal o no quieren venir a trabajar a Madrid porque tienen condiciones de precariedad absoluta. Muchas de las enfermeras que la llaman para trabajar renuncian al contrato, prefieren irse fuera de Madrid", explica el delegado del MATS.

Del mismo modo, desde CCOO informan que se están intensificando el traslado forzoso de trabajadores desde los hospitales del SERMAS hasta el Zendal, a pesar de la intensa presión asistencial que hay en los demás centros. Además, según el sindicato, las UCI están a una media que roza el 95% de su capacidad en todos los hospitales de la región, por lo que se están ocupando zonas de Reanimación quirúrgica y habilitando zonas de campaña y otras áreas con posibilidad de tomas de oxígeno para enfermos que necesitan cuidados críticos.

La Consejería de Sanidad de Madrid ha convocado este viernes a los sindicatos de la Mesa Sectorial a la reunión "Tratamiento extraordinario días ausencia temporal" para hablar de la situación de emergencia.