España ha sido designada como ponente para la evaluación de la vacuna frente a la covid-19 que llevará a cabo la Agencia Europea del Medicamento y que permitirá contar con un antígeno "eficaz y seguro" frente al coronavirus antes de dos años.

Así lo ha anunciado este martes la directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), María Jesús Lamas, durante su comparecencia en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, durante la cual se ha mostrado convencida de que habrá a disposición de los ciudadanos "no una, sino varias vacunas seguras y efectivas en un tiempo récord".

Lamas ha explicado que algunas de estas candidatas prometedoras han sido presentadas ya a la Agencia Europea del Medicamento para su evaluación y España, ha avanzado, ha sido designada como ponente para su evaluación. "Esto prueba el elevado nivel científico técnico de nuestros evaluadores y el reconocimiento que tienen entre sus homólogos europeos", ha destacado la directora de la Aemps.

Lamas ha indicado que, a pesar de que el tiempo medio para la fabricación de una vacuna es de 10 años, podría haber una "eficaz y segura" contra la covid-19 antes de 2 años. Sin embargo, ha dicho, para que esto sea posible a gran escala no basta con la investigación, ya que es necesario escalar la producción a un nivel "nunca visto", y en ello participan compañías de todo el mundo y también españolas.

Ha destacado que España es una potencia en la producción de vacunas veterinarias que utilizan plataformas similares a las vacunas de uso humano, por lo que la Aemps ha explorado su capacidad para movilizar y ayudar a ampliar la capacidad mundial de producción y hacer una contribución "significativa" al proceso de fabricación de la vacuna.

Además, ha advertido de que no basta con poder fabricar el antígeno, ya que el envasado es una parte "crítica" de la fabricación de una vacuna y España dispone de plantas farmacéuticas con experiencia y capacidad en el llenado desde el granel a las formas últimas de distribución, viales o jeringas recargadas.

Acceso a la vacuna "justo y solidario"

En este sentido, ha recordado que España formará parte del proceso de producción a través de esta fase final del proceso de llenado y acabado de viales de unas de las vacunas "más avanzadas" de una compañía norteamericana (Moderna) para abastecer a los mercados de fuera de EEUU. Para Lamas, este acuerdo supone un importante impulso para la industria farmacéutica española y ha asegurado que desde la Aepms continúan manteniendo un estrecho contacto con otras compañías españolas con la esperanza "bien fundada" de que otras plantas puedan sumir también estas fases del proceso de fabricación.

"El virus no conoce de fronteras y nos enfrentamos a un problema de salud pública global y, sin un enfoque global y solidario, será imposible atajarlo", ha advertido la directora de la Aemps, que ha subrayado que es necesario lograr un acceso equitativo a la vacuna "justo y solidario" con otras regiones menos favorecidas. Así, ha recordado que la población diana de vacunación estará por encima de los 5.000 millones de personas y que "mientras no estemos todos protegidos, no lo estaremos ninguno".