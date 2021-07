La incidencia ha subido este lunes a 368 casos en 14 días, según el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, que ha detallado que en el caso de los no vacunados y con edades por debajo de los 30 años, se sitúa en 800.

La evolución de la pandemia es ascendente y la previsión es que en un "par de días supere los 400 casos", ha dicho Simón, quien cree que la incidencia está cerca de llegar al pico máximo de transmisión pero no ha podido concretar una fecha. En cualquier caso, ha advertido de que el incremento de contagios se debe, además de a la no vacunación, a que no se están observando como antes las medidas de prevención de contagios, ya que muchos jóvenes temían a contagiar a sus mayores, que ahora están vacunados.

Simón ha alertado de que la mayoría de los positivos son personas jóvenes, lo que no quiere decir que no tenga gravedad la enfermedad en ellos, y ha revelado que la ocupación en las UCI (Unidades de Cuidados Intensivos) ha subido un punto desde el pasado viernes hasta el 7,8 %, mientras que en planta es del 3 %, frente el 2,6 % de hace tres días. En los últimos siete días ha habido 32 fallecidos.

Sanidad pide cumplir las medidas

El Ministerio de Sanidad ha reclamado el cumplimiento de las medidas de prevención para controlar la transmisión del covid. "El objetivo no es restringir, es controlar la transmisión. Si lo planteamos así, a lo mejor la observancia de las medidas es distinta", ha comentado el experto en rueda de prensa al término de la reunión de seguimiento de la pandemia en la que ha dicho que la evolución es ascendente y la previsión es que en un "par de días supere los 400 casos".

La incidencia media nacional es de 368 casos

Según Simón, el hecho de que se permitan algunas actividades de ocio y culturales no debe implicar que se relajen las medidas de prevención, como el uso de la mascarilla o la distancia social, sobre todo cuando es obvio que muchos de los asistentes aún no han sido vacunados. En este sentido, ha recordado que la incidencia de contagio entre los vacunados es entre 15 a 20 veces inferior a los no inmunizados, aunque ello no significa que alguna persona que ya tiene la pauta completa pueda enfermar e incluso acabar en una UCI.

"No se está diciendo que te encierres, sino que tengas cuidado", ha subrayado el responsable sanitario, que ha pedido "sensatez" y guardar también la cuarenta si se ha estado expuesto al virus.

Sobre la campaña de vacunación, el secretario general de Salud Digital del Ministerio, Alfredo González ha vaticinado que para principios de agosto, en la franja de los 30 a 39 años, casi la totalidad tendrá ya pinchado al menos una dosis y que en el grupo de 20 a 29 se podría alcanzar el mismo índice para mediados del mismo mes.



1,1 millones de personas inoculadas este fin de semana

Las comunidades autónomas han administrado hasta este lunes un total de 47.777.316 dosis de las vacunas contra la covid de Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca y Janssen, 1.164.827 de ellas durante el fin de semana. Esto representa el 93,1 % de las distribuidas, que ascienden a 51.327.142 unidades.

El 45,9% de la población española tiene la pauta completa de vacunación

Además, un total de 21.789.996 personas han recibido ya la pauta completa, 790.650 más que el viernes. Esto supone el 45,9 % de la población española. Un total de 27.994.332 personas han recibido al menos una dosis, el 59 % de los españoles.

Los datos indican que en ese periodo se han entregado a las comunidades autónomas 34.126.737 dosis de Pfizer, con 33.452.960 administradas; 4.753.770 correspondientes a Moderna, con 4.380.680 ya inoculadas; 10.387.100 de AstraZeneca, con 8.481.768 ya inyectadas; y 2.059.535 de Janssen, con las que se ha vacunado a 5 1.461.908 personas.

El Ministerio de Sanidad ha facilitado esta información en el informe de actividad del proceso de vacunación frente al covid en base a datos recogidos entre el 27 de diciembre de 2020, día en el que comenzaron las vacunaciones, y el 11 de julio.

En rueda de prensa este lunes, el secretario general de Salud Digital, Alfredo González, ha celebrado que el ritmo de vacunación "continúa siendo espectacular". "Estamos vacunando al máximo ritmo posible", ha resaltado, detallando que en la última semana se han administrado más de 3,8 millones de dosis. Así, ha destacado que España está administrando diariamente un 25 % de dosis más que Italia, un 30 % más que Francia, un 35 % más que Alemania y un 70 % más que Reino Unido. "Seguimos con paso firme hacia el siguiente objetivo: alcanzar las 25 millones de personas con pauta completa a lo largo de la próxima semana", ha señalado.

En este contexto, ha aplaudido la "altísima aceptación" de la vacuna por parte de la población de mayor riesgo, con un "rechazo prácticamente nulo" entre los mayores. La previsión del Ejecutivo es que en la primera semana de agosto las personas de 30 a 39 años tengan al menos una dosis, mientras que a mediados de agosto el 90 % de las personas de 20 a 29 haya recibido al menos una dosis.

En cuanto al Certificado Covid Digital de la Unión Europea, González ha esgrimido que, 12 días después de su entrada en vigor oficial, su implantación "continúa siendo un éxito". España ha emitido hasta la fecha más de 7,5 millones de certificados, mientras que los aeropuertos españoles han recibido hasta a 170.000 viajeros gracias a este documento.