El obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, se ha unido a la cada vez más larga lista de personas que se han saltado la cola de la vacunación y se han inyectado la dosis correspondiente sin que fuese su turno. Taltavull recibió la primera dosis de la vacuna de Pfizer/BioNTech el pasado 5 de enero en la residencia sacerdotal de Sant Pere y Sant Bernat, en Palma.

Pese a tener un alojamiento en esta residencia, que se encuentra muy cerca del Palacio Episcopal, el obispo no reside en ella, ni es sanitario de la misma, ni trabaja allí. El propio Taltavull ha confirmado que se vacunó de forma irregular en declaraciones al medio Última Hora: "Me incluyeron en la relación de personas a vacunar". Taltavull, que el próximo jueves cumple 73 años, añade que "no solicité ser vacunado" y que tiene "una edad de riesgo".

El prelado se ha excusado asegurando que vive "al lado de la residencia, mantengo contacto con los sacerdotes que viven allí y soy el responsable de este centro" y ha recordado que "el Papa Francisco nos instó a todos a vacunarse para evitar la propagación de la pandemia del coronavirus, por lo que cuando fui incluido en la relación de personas que debían recibir la vacuna, no puse objeción y actué de buena fe para dar ejemplo".

El Obispado sostiene que Taltavull "no se coló", ya fue incluido en la "unidad de convivencia" de la residencia al contar con alojamiento y mantener contacto a diario con los religiosos alojados. En el Obispado insisten en que pasa "bastante tiempo en la residencia y tiene contacto diario con el resto de usuarios". También ha confirmado que todavía no ha recibido la segunda dosis.

La reacción del Obispado de Mallorca se produce después de que OK Diario publicase que el obispo Taltavull se había saltado el turno de vacunación aprovechando la presencia del personal sanitario en la citada residencia sacerdotal para administrar la primera dosis.