Vecinos del centro de Madrid protestan contra la política de terrazas del Ayuntamiento

Un centenar de vecinos han salido a las calles de Madrid este miércoles para protestar contra la política de terrazas del Ayuntamiento de Madrid. El equipo de Gobierno, formado por Almeida y Villacís, ha ampliado hasta 2024 las concesiones que dieron a los servicios de hostelería motivadas por la pandemia.

La concentración, que ha tenido lugar en la sede histórica del Ejecutivo municipal, la Plaza de la Villa, a las 18.30 horas, ha sido organizada por la Coordinadora de Asociaciones de Vecinos Madrid Centro. Las quejas son, principalmente, la falta de higiene, así como el ruido o la falta de sitio para aparcar.

"Denuncias sobre infracción, lo desconozco. Pero quejas vecinales denunciadas telefónicamente a Policía ha habido siempre muchas", ha explicado a Público Esteban Benito, portavoz de los manifestantes, "hasta que la gente se ha cansado y ha dejado de llamar porque la Policía no acude", ha añadido.

Por lo tanto, "como la gente llama menos a Policía, se entiende que hay menos problemas. Y no: la gente llama menos porque la Policía les desespera con no acudir, que es lo que pretende el Ayuntamiento". Según Benito, se trata de una "estrategia" por parte del Ejecutivo municipal en la que se guían por la idea de "si no hay quejas no hay problemas", "pero no es así", aclara.

Vecinos del centro de Madrid protestan por el incumplimiento de la ordenanza sobre las terrazas. — COORDINADORA VECINAL MADRID CENTRO

El Ayuntamiento no se ha puesto en contacto con las asociaciones "ni lo va a hacer", opina. Y considera que, a pesar de que la vicealcaldesa y el alcalde en sus discursos siempre hablan de los vecinos, "los vecinos es lo último, solamente existen en sus frases para apostillar lo que ya tienen decidido hacer: entregar el espacio público de la ciudad a los negocios del alcohol".

De cara al futuro, asegura que continuarán las movilizaciones "hasta que no esté aprobada definitivamente la ordenanza", dado que, por el momento, "todas las terrazas [covid] son ilegales".

La ordenanza, sin embargo, todavía no ha sido aprobada y, desde el Ayuntamiento, insisten en que las zonas en las que se produce una alta ocupación de espacio—como Retiro o Chamberí—, las terrazas 'covid' desaparecerán.