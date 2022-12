Los vecinos de Valdemorillo se rebelan contra un proyecto de 5G por posibles daños ambientales en la Sierra de Madrid

Los vecinos de Valdemorillo están en pie de guerra contra su propio Ayuntamiento. La culpa la tiene un proyecto piloto de la Comunidad de Madrid para implantar 5G en la sierra madrileña y mejorar la cobertura del noroeste rural. El proyecto está, según denuncian algunos ciudadanos, marcado por numerosas sombras, la mayoría de ellas relacionadas con los impactos ambientales de colocar una red de estaciones en una zona protegida que se incluye dentro de la Red Natura 2000 y que, además, linda con zonas catalogadas con espacios ZEPA de especial protección para las aves.

"Para que esta tecnología funcione habría que poner unas potencias muy altas con dispositivos y repetidores cada a distancia y sin obstáculos entre medias. Esto va a implicar que no haya árboles, que los quiten para poder instalar estaciones de 5G", denuncia Helena Chamorro, portavoz de un grupo de vecinos que, respaldado por Ecologistas en Acción y la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), ha impulsado una moción en el Consistorio de Valdemorillo para tratar de presionar y frenar el proyecto que ya cuenta con un mupi en la plaza central del municipio.

Los vecinos denuncian que la instalación de estas estaciones tendrá efectos negativos para la biodiversidad, con incidencia en el arbolado, en las aves así como en algunos grupos de insectos como las abejas.

Desde el grupo municipal Podemos también han puesto objeciones al plan. "Si este proyecto sigue adelante, puede tener unas consecuencias brutales para el medio ambiente", denuncia Silvia Ruz, concejala de la formación morada, que considera innecesario apostar por nuevas estaciones. "Para que funcione el 5G al 100% van a crear un nido de abeja, porque van a necesitar cubrir unos núcleos urbanos que están muy desperdigados y van a tener que quitar árboles para que las ondas, que son unidireccionales, no tengan obstáculos ni interferencias. No entendemos que esto se lleve a cabo en lugar de seguir con el 4G, que tiene una conectividad válida y que si hace falta alguna mejora sólo habría que crear una nueva estación", expone la política.

Las organizaciones vecinales y ecologistas, además, denuncian que el proyecto que se ha impulsado desde la Comunidad de Madrid choca directamente con las competencias en materia de telecomunicación, pues estas recaen en manos del Estado. Desde la Consejería de Administración Local y Digitalización reconocen que este reparto competencial es así.

Hay, además, una falta de datos en relación a este proyecto. Más allá de las intervenciones del alcalde en el pleno y de los anuncios públicos por parte del consejero Carlos Izquierdo Torres, apenas hay información que permita conocer las zonas exactas donde se asentarán las estaciones y cómo afectarán al entorno natural.

Público ha pedido información detallada a la Consejería, que ha asegurado que no está entre sus funciones decidir donde se deberán asentar las estaciones ni cuantas se desplegarán. "Nosotros no elegimos la ubicación, es el Ayuntamiento el que tiene que elegir la mejor situación conforme a las necesidades de los vecinos", argumentan. "El 5G es la conectividad que va a tener todo en un futuro inminente y, por lo tanto, el papel de la Comunidad de Madrid es el de contactar con todas las operadoras para que estas lleven esa tecnología a todas las poblaciones de la región, no hacerlo, sería quedarse atrás y que haya zonas de sombra en esta materia" sostienen.

En cuanto al alcalde de Valdemorillo, Santiago Villena Acedos (PP), Público se ha puesto en contacto con él y este ha declinado hacer declaraciones para remitirse a sus declaraciones públicas en el próximo pleno del día 15 de diciembre.