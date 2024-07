Un vertido de combustible de dos kilómetros obliga a cerrar las playas del parque natural de L'Albufera

Un vertido de combustible, con una extensión estimada de entre 1,5 y 2 kilómetros, ha provocado la prohibición del baño en las playas de l'Arbre del Gos y El Saler, situadas al sur de la ciudad de València y cerca del parque natural de la Albufera. Según han informado fuentes del Ayuntamiento y la Generalitat Valenciana, se ha izado la bandera roja en estas zonas costeras.

El Centro de Coordinación de Emergencias ha informado que, tras recibir la alerta sobre una mancha de hidrocarburos en la playa de El Saler, se ha activado la situación 1 del Plan Territorial de Emergencias. Este protocolo permite realizar un seguimiento de la mancha y coordinarse con Salvamento Marítimo para comprobar el derrame.

Los departamentos de la Generalitat Valenciana implicados están trabajando coordinadamente en las labores de emergencia. Además, se colabora con el Gobierno, que ha desplegado al Salvamento Marítimo, y con el Ayuntamiento de València. Los bomberos han movilizado una unidad de drones para realizar una evaluación aérea, mientras que agentes de la Policía Local patrullan las playas con bandera roja.

Se han tomado muestras de agua que están siendo analizadas para identificar el tipo de hidrocarburo y su concentración. Según la Generalitat, la investigación para encontrar el origen del vertido está encabezada por Costas del Estado y se lleva a cabo de forma coordinada con la Generalitat Valenciana.

La situación cero se activa cuando se producen daños muy localizados que pueden ser controlados mediante la activación y aplicación de un plan de ámbito local. No obstante, en playas como Pinedo, Devesa y Garrofera ondea la bandera amarilla por condiciones marítimas.

Pradas lanza un mensaje de tranquilidad

La consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, ha comparecido en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell para informar sobre la situación y enviar "un mensaje de tranquilidad" a la ciudadanía. Pradas ha asegurado: "Estamos actuando con total celeridad ante este vertido tras activarse el nivel 1 del Plan Territorial de Emergencias de la Comunitat Valenciana".

Vista del vertido en la playa de El Saler, a 16 de julio de 2024, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). — Jorge Gil / Europa press

Ha añadido que ya se están evaluando las posibles consecuencias negativas sobre la calidad del agua y ha subrayado que los diversos departamentos harán un seguimiento continuo del vertido. Asimismo, ha precisado que desde la Secretaría Autonómica de Emergencias se ha encomendado "con carácter urgente e inmediato" a Tragsa la limpieza del vertido en la playa de El Saler, que ya ha sido cerrada por orden del Ayuntamiento.

"En las próximas horas esperamos tener controlado este vertido, al menos en lo que afecta a la costa, en la playa del Saler", ha afirmado. "Podemos trasladar a todos los valencianos un mensaje de tranquilidad porque estamos actuando con rapidez. En especial, queremos que la gente que vive cerca del Saler se mantenga tranquila. Recomendamos que no acudan al lugar", ha añadido.

Se desconocen las causas del vertido

En cuanto a las causas del vertido, Pradas ha señalado que la competencia de la investigación recae en el Gobierno, y que por el momento solo hay sospechas. Prevén que en las próximas horas la administración estatal pueda comunicar el origen del vertido con mayor precisión.

También ha destacado que tres consellerias están completamente implicadas en la actuación: la Consellería de Agricultura y Agua, enfocada en la calidad del agua; la de Medio Ambiente, con la Dirección General de Medio Natural y sus agentes medioambientales (recordando que esta playa está cercana al parque natural de la Albufera); y la Consellería de Interior, a través de Emergencias.

Juan Carlos Caballero, concejal delegado de Protección Civil del Ayuntamiento de València, ha anunciado que una vez que lleguen los medios de Tragsa, se cerrará toda la playa al público, no solo para el baño, sino en su totalidad, con el fin de permitir que se lleven a cabo las labores de limpieza "con todas las garantías y evitar la interferencia de turistas u otras personas que puedan acudir a observar el incidente".

Respecto a las tareas de limpieza, Caballero ha estimado que se extenderán a lo largo del día, pero ha evitado especular sobre cuándo podrían reabrirse las playas. Ha enfatizado: "Escucharemos a los técnicos de emergencias y cuando nos confirmen que la zona está segura y limpia, procederemos a informar sobre la reapertura de las playas. Pero no me aventuro a dar una fecha concreta. Esperaremos a que realicen su trabajo de la mejor manera posible."

Las labores de limpieza continuarán este miércoles

Según ha comunicado la Capitanía Marítima de Valencia, el Plan Marítimo Nacional se mantendrá activo en situación 1, a pesar de que el Helimer 221 de Salvamento Marítimo no ha encontrado nuevos signos de contaminación en la zona. El organismo ha explicado que, por la baja densidad y dispersión de la sustancia contaminante, no se han realizado operaciones de limpieza en el mar. Esto se debe a que tanto las barreras como los sistemas de absorción no serían efectivos en estas circunstancias.

Según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias, las labores de limpieza en la playa del Saler continuarán hasta las 20.00 horas de este martes, para reanudarse mañana miércoles a partir de las 07.00 horas. El Puesto de Mando Avanzado (PMA) ha precisado que la mancha de vertido se extiende desde el inicio de La Devesa hasta el sur de Pinedo, abarcando aproximadamente dos kilómetros de costa.