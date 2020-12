Villacís (C's) y Fanjul (PP) cuestionan la Ley de Libertad Sexual diciendo que habrá que "llevar testigos" para tener relaciones

Begoña Villacís, vicealcaldesa de Madrid por Ciudadanos, y Beatriz Fanjul, diputada del Partido Popular, han aprovechado una entrevista en el diario El Español para atacar la Ley de Libertad Sexual intentando ridiculizar el texto con afirmaciones como "tendríamos que salir de casa con papel y bolígrafo" o "no se si tendremos que ir al notario cada vez que vayamos a mantener relaciones". Argumentos que intentan ridiculizar la Ley promovida por el Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero, al tiempo que ponen de relieve un desprecio absoluto por la lucha del movimiento feminista a favor de una justicia más igualitaria y menos patriarcal.



Villacís, que en la entrevista llega a comparar las agresiones sexuales con el escrache del que fue víctima en la Pradera de San Isidro por activistas antidesahucios, afirma que con esta norma será la víctima la que tendrá que demostrar que no hubo consentimiento. "¿Cómo lo haríamos? ¿Con un papel escrito? ¿Con testigos de por medio?". Fanjul por su parte afirma que "no creo ni que ellas [refiriéndose a las responsables del Ministerio Igualdad] sepan explicarlo. No sé si tendremos que ir al notario cada vez que vayamos a mantener relaciones".

En otra parte de la entrevista, Villacís afirma que "si impulsan esta reforma al aliento de La Manada, no han podido elegir peor. Los implicados fueron condenados por agresión. La ley actual funciona".

La representante de Ciudadanos parece olvidar que la sentencia inicial del caso de La Manada fue la que desató una oleada de protestas de la ciudadanía a raíz de la cual se puso en marcha esta reforma. El grito social de "hermana, yo sí te creo" y el "solo sí es sí" surgido de las organizaciones feministas, inundaron las calles de nuestro país durante meses tras la primera sentencia de La Manada, impulsando al Gobierno (entonces del Partido Popular) a iniciar este cambio legal.

Con la legislación actual, dos tribunales entendieron que lo que había sucedido en este caso fue solo un abuso y no una violación. Una interpretación rechazada finalmente por el Tribunal Supremo. Para llegar a esta sentencia, fue preciso sin embargo un largo calvario judicial para la joven víctima, que cuando sufrió esta agresión sexual múltiple tenía solo 18 años.