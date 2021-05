El Ayuntamiento de Madrid ha decidido echar el cerrar el próximo 31 de mayo al único centro que existe en la actualidad para acoger a mujeres sin hogar, muchas de las cuales son víctimas de violencia de género. El centro los Geranios es otro servicio público que es gestionado privadamente y que ha agotado las prórrogas del contrato de adjudicación sin que el Consistorio haya sacado un nuevo concurso publico.

Si bien el Ayuntamiento tiene previsto inaugurar un centro de estas características en Hortaleza hacia finales de este año, las 35 mujeres que ocupan hasta la fecha el albergue serán reubicadas en pensiones de la red pública hasta que el nuevo servicio esté activo y adjudicada su licitación.

Si el futuro de las mujeres es aún incierto, el de los 50 trabajadores de albergue no lo es menos. Accem, la actual entidad concesionaria del servicio ha anunciado un ERTE para sus empleados, según ha denunciado Comisiones Obreras, que teme que si la solución se dilata en el tiempo esto pueda llegar a convertirse en un ERE. El Ayuntamiento ha prometido que intentará subrogar todos los contratos actuales al nuevo concesionario del servicio, pero tal como denuncia el sindicato no todos los trabajadores son fijos y los que han firmado por obra y servicio y no están seguros de si se les podrá subrogar en el contrato de gestión del nuevo albergue.

Desde el sindicato no entienden por qué no se publicó en tiempo y forma la nueva licitación del contrato y afirman que este cierre no tiene razón de ser porque "cuando por diferente casuística un ayuntamiento no puede adjudicar en plazo un servicio o la nueva licitación se retrasa, hay herramientas excepcionales para evitar su cierre, como la muy conocida en la Administración "convalidación de gastos".

Un maltrato a las mujeres

Las usuarias del albergue son mujeres en situación de alta vulnerabilidad, muchas de ellas víctimas de violencia de género, con necesidades de tratamiento psicológico o por adicciones, por lo que el personal teme que cierre de las instalaciones y el traslado a otros centros las desestabilice y no dispongan de la atención necesaria. Lamentan que ahora parece que su protección da igual. Los tratadores de este centro fueron considerados como trabajadores esenciales durante la pandemia, por lo que ahora se les hace difícil entender que puedan ser desechables.

En cuanto al citado protocolo para reubicar a las usuarias nada saben las profesionales de Geranios, quienes aún no cuentan con instrucciones concretas de cómo derivar a estas mujeres a otros recursos.

Para CCOO las respuestas dadas por el Consistorio no solo no tranquilizan, sino que alarma enormemente, "pues el Ayuntamiento lejos de arremangarse y explorar todas estas vías excepcionales que permitirían evitar el cierre del dispositivo, ha manifestado que 'no ha sido una decisión improvisada'.