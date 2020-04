Organizaciones abolicionistas piden el cierre de locales

La Plataforma Estatal de Organizaciones de Mujeres por la Abolición de la Prostitución, que aglutina a medio centenar de ONG y entidades, ha celebrado la ampliación del Ingreso Mínimo Vital a mujeres en "contexto de prostitución", pero han reprochado que el resto de medidas contenidas en el plan anunciado este martes por el ministerio "no sirven".



"Desgraciadamente, todo ello no sirve para dar respuesta a las mujeres en prostitución ni en estos, ni con posterioridad a la pandemia del coronavirus", han afirmado en un comunicado hecho público este miércoles.



El colectivo entiende que para "una verdadera protección de las mujeres prostituidas y tratadas con fines de explotación sexual" hay que proceder al "cierre de pisos, clubs y locales donde son explotadas sexualmente las mujeres" y la "habilitación de recursos habitacionales, económicos y de reparación integral para las mujeres prostituidas".



"El Gobierno español se sigue negando a considerar que la prostitución precede a la trata, pues ésta existe porque existe demanda de prostitución, siendo indisolubles ambas violencias contra las mujeres", ha apostillado desde la plataforma.



A su juicio, el último refuerzo del Plan de Contingencia "obedece a la exclusión de la trata y la prostitución como formas de violencia de género. Tal y como han argumentado, "de no ser así, no sería necesario un tratamiento particularizado y las medidas de protección dirigidas a mujeres tratadas y prostituidas" porque "ya hubiesen entrado en vigor" tras el primer Real Decreto 12/2020 de 31 de marzo relativo al Plan de Contingencia inicial. Informa la agencia Europa Press.