Toda una clase del colegio CEIP República de Uruguay en el distrito madrileño de Carabanchel, una de las zonas más castigadas por la pandemia, ha tenido que ser puesta en cuarentena durante 14 días después de que una compañera diera positivo por coronavirus. La menor estaba pendiente de PCR y su positivo fue confirmado una vez iniciadas las clases.

Este miércoles la coordinadora covid del centro de educación primaria se puso en contacto con las familias de los compañeros de la alumna infectada, que forman parte de un grupo burbuja, para pedirles que no asistieran al colegio.

"Nos ha llamado la coordinadora y nos ha comentado que se había detectado un positivo en la clase de mi hijo, nos ha dicho que todos los niños de la clase tienen que estar en aislamiento, sin ir al colegio", explica Nuria, una madre de uno de los compañeros de la menor infectada, a la Cadena Ser. "Nos ha dicho que esperan que no haya más contagios porque los niños han mantenido todo el tiempo la mascarilla puesta (...), han mantenido las distancias y los protocolos de lavado de manos", cuenta esta madre.

A pesar de que los protocolos fijados por el Ministerio de Sanidad para evitar la propagación en estos casos es realizar una prueba de covid-19 a los alumnos, Salud Pública no les ha instado a hacer ningún test al resto de los compañeros, ha explicado Nuria. "No nos han dicho nada de pruebas, solo que estemos pendientes de su estado y que, si aparecen síntomas, nos pongamos en contacto con nuestro centro de salud", asegura la madre.

Además, según explica a la Ser fuentes del propio centro educativo, la menor acudió a clase durante dos días a pesar de que estaba esperando el resultado de la prueba PCR por estado en contacto estrecho con un contagiado dentro de su ámbito personal.

Por su parte, según ha explicado el director del centro a El País, la madre de la niña contagiada comunicó a la monitora del comedor este miércoles que "no iba a ir al día siguiente porque tenía covid". Cuando el director la llamó, la madre le explicó que la menor había estado en contacto con una persona contagiada y ante la duda le hicieron la prueba, pero no pensaron que podía dar positivo. "Como no lo sabíamos... podía ser tanto que sí como que no...", le dijo la madre al director.