La Xunta suma dos décadas de incumplimiento de la normativa europea de espacios protegidos

La Xunta de Galicia lleva más de dos décadas incumpliendo la legislación europea en materia de espacios protegidos y la Comisión Europea cree que el plan director elaborado por el Gobierno que ahora preside Alfonso Rueda es insuficiente para garantizar la correcta gestión y la protección de los espacios y ecosistemas naturales protegidos de la Red Natura 2000 en la Comunidad.

La Comisión, que hace siete años abrió expediente a España por la falta de aplicación de la directiva europea para la conservación de los hábitats y la fauna y flora, ha anunciado que seguirá adelante con el procedimiento de infracción por los incumplimientos observados en varias comunidades autónomas, entre ellas Galicia.

La Comisión Europea considera que el plan presentado por la Xunta para la gestión y protección de espacios Natura 2000 incumple "los requisitos de la directiva hábitats con respecto a las, sesenta y cinco zonas especiales de conservación de Galicia".

Así figura en la respuesta escrita ofrecida el mes pasado por el comisario de Medio Ambiente, el lituano Virginijus Sinkevicius, a una pregunta del eurodiputado socialista Nicolás Casares, quien se dirigió al Ejecutivo comunitario tras el incendio que el verano pasado arrasó más de 11.000 hectáreas de la Serra do Courel.

Se trató, recordaba el diputado, del incendio con mayor superficie quemada desde que existen registros en Galicia, y que durante catorce días calcinó un área de incalculable valor ecológico que forma parte de la zona de especial protección (ZEC) Ancares-Courel, una de las 65 sobre las que la Xunta ha incumplido la normativa comunitaria.

"El procedimiento de infracción contra España viene motivado por la falta de fijación de objetivos de conservación suficientemente detallados para cada lugar y de medidas de conservación cuantificadas para zonas especiales de conservación en varias regiones, incluida Galicia", recuerda Sinkevicius.

Bruselas abrió expediente a España en 2015, y hace dos años envió al Gobierno que entonces presidía Mariano Rajoy una carta de emplazamiento adicional –el segundo paso en el proceso sancionador-. "La Comisión no dudará en seguir adelante con este procedimiento de infracción en caso de que sea necesario”, asegura en su respuesta el comisario, cuyo gabinete ha indicado a Público que no puede ofrecer información más detallada sobre la situación del expediente.

"Después de treinta años de que se aprobara la directiva, Galicia sólo tiene un 12% de su territorio bajo la protección de Red Natura 2000", advierte Nicolás Casares. Es menos de la mitad del porcentaje de superficie protegida en España, y casi cuatro veces menos que otras comunidades como Canarias (42,4%) y Madrid (39,9%), a las que siguen La Rioja (33,2%) y Extremadura (30,2%).

De hecho, Galicia es la autonomía con menos superficie protegida del Estado. "No sólo es que apenas tengamos zonas incluidas en Red Natura, sino que, tal y como ha advertido la Comisión, ni siquiera las que están en ella cuentan con los instrumentos adecuados para su gestión", añade el eurodiputado socialista.

La Red Natura 2000 es el principal instrumento para la conservación de la naturaleza en la UE, tiene por objeto detener la pérdida de biodiversidad y garantizar la supervivencia a largo plazo de especies y hábitats.

La inclusión de un área determinada en la red europea de espacios Natura 2000 debe garantizar su protección con normas mucho más rígidas frente a agresiones como las urbanísticas e industriales, lo que en Galicia afectaría especialmente a proyectos impulsados o apoyados por la Xunta.

Especialmente los de los nuevos megaparques eólicos de las grandes empresas eléctricas; la gestión forestal destinada a la proliferación de eucaliptales en favor de la celulosa Ence -en cuyo consejo de administración se sientan dos altos cargos del PP, la ex ministra de Medio Ambiente de Aznar Isabel Tocino y el exconselleiro de Medio Ambiente de Fraga Carlos del Álamo-, y los proyectos de macogranjas industriales que impulsan empresas como Coren, aliada del PP de Manuel Baltar en Ourense, y que han contaminado con nitratos comarcas enteras.

Público ha pedido a la Xunta una valoración sobre el tema, pero la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, que dirige Ángeles Vázquez, no respondió a las preguntas de este medio.