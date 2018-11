Este domingo Noticias Cuatro Fin de Semana se hacía eco del bochorno vivido en Argentina por el aplazamiento de la vuelta de la final de la Copa Libertadores entre el River Plate y el Boca Juniors. El partido se debía haber disputado el sábado pero el autobús de Boca fue atacado por miles de hinchas de River y los gases lacrimógenos lanzados por la Policía afectaron a varios jugadores 'xeneizes'. El choque se retrasó al domingo pero finalmente la Conmebol decidió aplazarlo y citar a ambos clubes este martes en Asunción para decidir cómo y cuándo se disputa el partido, empañado por la violencia y la rivalidad mal entendida entre las dos aficiones bonaerenses.

En un momento del informativo, el presentador Roberto Arce conectó en directo con las inmediaciones del estadio Monumental de River Plate para que el periodista Ángel Sastre explicase la última hora sobre cómo estaban viviendo la afición local la suspensión del partido. Arce explicó la doble suspensión del partido y daba paso a Sastre: "¿Qué está pasando en torno a ese estadio? No se si me escuchas, estás con aficionados de River y en un clima bastante más tranquilo que ayer. Cuéntanos".

Pero Sastre no estaba en condiciones de explicar nada. Así comenzó una de las conexiones más surrealistas que se recuerdan en televisión. Para empezar, el periodista arranca girado y termina dando la espalda a la cámara. "Sí, sí. Estamos con aficionados de River.... Hooola, qué tal, ¿cómo estáis?. Estamos aquí con algunas hermosuras... por favor, acércate un poquito. No tenemos mucho tiempo, mirad qué lindo", decía mientras hacía monerías a un bebé sostenido por su madre.

Entonces, ya por fin se da la vuelta y continúa hablando con una falta de fluidez evidente. "Se están barajo, se están barajando dos fechas en diciembre. Y bueno, ya sabéis cómo es esto, un caos totalmente en el fútbol argentino, ya veis lo poco que queda de la afición en Buenos Aires y... y vamos a esperar porque, la verdad, me encantaría poderos explicar lo que está pasando aquí pero no lo puedo hacer, o sea... Bah, ellos tampoco pueden explicarlo, ¡Ja! Bueno, bueno, vamos a cortar".

Cuando la señal vuelve al plató de Madrid, la cara de Roberto Arce es un poema. No daba crédito a lo que acababa de suceder y salió como pudo del atolladero. "Bueno, ese es el ambiente que se vive ahora en el estadio, muy diferente, como decíamos, a lo ocurrido ayer a estas horas". Inmediatamente, por las redes sociales comenzó a circular el vídeo y en algunos perfiles se daba por hecho que el reportero se encontraba en "un visible estado de embriaguez".

Sin embargo, otros tuiteros salían en su defensa recordando que Ángel Sastre es un reconocido reportero de guerra, que ha estado cubriendo conflictos en Siria, El Salvador, Colombia, Venezuela, Ucrania, Irak, Palestina, México, Brasil, Qatar, India o Niger. Además, también fue secuestrado por el Estado Islámico durante 10 meses. Un secuestro que relató a Samanta Villar en su programa:

Ángel Sastre es un periodista de primera línea. Ha estado secuestrado en Siria casi un año, y en multitud de conflictos. Está siempre sobre el terreno. No se puede ni plantear emitir un juicio de valor sobre él con esto. — Cristina Mena (@Lucinthe) 25 de noviembre de 2018

Intentemos no burlarnos de él, por favor. Ha sufrido mucho, un secuestro durísimo. Seguramente estará avergonzado y seguro que no lo vuelve a repetir — Rafael Gómez (@RafaGom) 25 de noviembre de 2018

El reportero Antonio Pambpliega, que compartió secuestro con Sastre, ha escrito un hilo conmovedor en Twitter en el que le muestra su apoyo y relata qué le pasó a él tras ser liberado:

Recién llegado de Estados Unidos recibo varios mensajes de amigos con este link. https://t.co/lAo5HDCodT — Antonio Pampliega (@APampliega) 26 de noviembre de 2018

Leo los comentarios de cientos de personas, dañinos, obviamente. Veo el escarnio público al que Ángel está siendo sometido. Y me da vergüenza. Y pena, muchísima pena. — Antonio Pampliega (@APampliega) 26 de noviembre de 2018

Primero por él. Porque no es plato de gusto. Imagino cómo debe sentirse Ángel después d elo ocurrido... Pero me avergüenzo de los todos esos medios de comunicación que escriben sobre lo ocurrido. ¿Alguno habrá escrito a Ángel para preguntarle cómo está? — Antonio Pampliega (@APampliega) 26 de noviembre de 2018

No. Por supuesto que no. Lo sencillo es machacarlo y hundirlo. Es lo sencillo. Quedarnos con esa imagen. Ángel no está bien. Es obvio. Pero ninguno lo estamos. Porque hemos sido unos cobardes y no hemos tenido el valor suficiente de enfrentarnos cara a cara con nosotros mismos. — Antonio Pampliega (@APampliega) 26 de noviembre de 2018

Ninguno nos hemos mirado al espejo. Porque nos da miedo nuestro reflejo. Después de haber sobrevivido a un secuestro nos creímos invencibles. Hemos superado un puto secuestro. Podemos con todo. Nos creemos los reyes del mundo... — Antonio Pampliega (@APampliega) 26 de noviembre de 2018

Un mundo que gira y gira y que nosotros no somos capaces de controlar. Porque va todo demasiado deprisa. Porque no somos conscientes del trauma que tenemos encima y que lo hemos pasado nos ha dejado marcados para siempre. Pero nosotros miramos a otro lado. — Antonio Pampliega (@APampliega) 26 de noviembre de 2018

Huimos de aquellos que tratan de aconsejarnos para que rerornemos a la senda. Y, al final, los alejamos de nuestra vida porque molestan. A nadie le gusta escuchar cosas que le desagradan. — Antonio Pampliega (@APampliega) 26 de noviembre de 2018

Me veo reflejado en mi compañero. Yo, después del secuestro, también aceleré y perdí el control de mi vida. Hice cientos de cosas de las que me arrepentiré el resto de mi vida. Traté a las personas que más me quieren (en especial a una) como trapos. Perdí el norte, el sur, — Antonio Pampliega (@APampliega) 26 de noviembre de 2018

El este y el oeste. Y me quedé sólo. Vaya que si lo hice. Y comencé a dar tumbos por la vida. Hasta que un día, me di un hostion. Perdí lo más preciado que tenía por haberlo maltratado durante más de un año. Aguantó y aguantó hasta que ya no pudo más... — Antonio Pampliega (@APampliega) 26 de noviembre de 2018

Y en ese momento es cuando te miras al espejo y te das cuenta que te has convertido en una persona que no reconoces. Y que, por primera vez en tu vida, eres consciente de que estás autodestruyéndote. Y decides, año y medios después de recuperar la libertad, que necesitas ayuda — Antonio Pampliega (@APampliega) 26 de noviembre de 2018

Necesitas ayuda porque tienes que salir del agujero en el que te has metido tu solo. No. Aquí no te han obligado a entrar lo has hecho por voluntad propia. Y ahora, después de ver dónde estás, rompes a llorar porque quieres recuperar tu vida anterior. — Antonio Pampliega (@APampliega) 26 de noviembre de 2018

Me da pena Ángel. Muchísima. Porque Le quiero. Porque me veo reflejado en él. Porque me imagino cómo se debe sentir en un día como hoy. Me duele ver como compañeros de profesión se están cebando con él echando más gasolina a su ya de por si delicada situación. — Antonio Pampliega (@APampliega) 26 de noviembre de 2018

Ángel, por favor, cuídate. Hazlo por los que te quieren. Pero sobretodo por ti. No te autodestruyas. Te quiero, hermano. — Antonio Pampliega (@APampliega) 26 de noviembre de 2018

Y a todos los medios de comunicación con los que Ángel colabora (@noticias_cuatro @OndaCero_es @larazon_es) escribidle. Darle cariño. Lo necesita pero no os lo pedirá nunca. Es el momento de arroparlo para que vuelva a ser él. — Antonio Pampliega (@APampliega) 26 de noviembre de 2018