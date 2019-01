Pues nada, un día más…

En las redes está petando eso del 10 years challenge, que consiste en publicar una foto tuya actual y otra de hace 10 años y ver si estás mucho peor o no. Aquí tenemos algunos ejemplos:

Notición: Errejón cambia la marca de Podemos por Más Madrid

El candidato de Podemos a la Comunidad de Madrid ha anunciado hoy que no concurrirá a las elecciones de mayo con las siglas de su formación sino con Más Madrid

La derecha rabia por la unión de Carmena y Errejón en Más Madrid. No me hace falta saber más para darme cuenta que es una gran idea.

- Ayer Errejón me dijo que le dejabas ver la tele hasta las 11, ¿Es cierto?

- No, a las 9 en cama

- Ya me la jugó ese bribonzuelo, ¿Y la Play?

- La Play después de los deberes

- OK

- Te lo suplico, Carmena, no me lo malcries este tiempo que vivirá contigo

- Está en buenas manos pic.twitter.com/axMuHSRh7w

— Fairlaine (@Fairlane4) 17 de enero de 2019