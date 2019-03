En los últimos años las redes sociales, con su enorme poder de difusión, se han convertido en el mejor caldo de cultivo para los retos virales. Casi todos absurdos y muchos peligrosos (con resultado de hospitalizaciones, quemaduras e incluso muertes en algunos casos) las propias redes sociales se han posicionado contra ellos.

En las últimas horas, sin embargo, se ha popularizado uno que podría entrar en la categoría de absurdos. Se trata del ‘Cheesed Challenge’ que consiste en tirar lonchas de queso a la cara de bebés. Sí, están leyendo bien. Como suele pasar con estas cosas, todo comenzó con un vídeo que se hizo viral y la gente comenzó a imitarlo, destando todo tipo de comentarios críticas y bromas:

Baby daddy got caught first, our son will be next ???????????? #cheesedchallenge pic.twitter.com/l1TsPVbhVt

— LINGLING♡ (@BVBYK_) 4 de marzo de 2019