Semana de Pasión, viacrucis, muerte y resurrección. Aunque para la mayoría esta semana es sinónimos de vacaciones, pocas veces pensamos en el relato que justifica estas fiestas. Quién sí lo recuerda es Dios(tuitero), que un año más está regalándonos su tronchante narración en directo de Semana Santa en su cuenta de Twitter:

No sé si bajé al mundo para salvaros o para que os fuéseis unos días de vacaciones. — Dios (@diostuitero) 16 de abril de 2019

Ya hace unos días se lo veía venir…

Tengo la semana que viene liadísima. — Dios (@diostuitero) 11 de abril de 2019

Morí por vuestros pecados, así que no hagáis que mi muerte haya sido en vano y empezad a pecar ya. — Dios (@diostuitero) 6 de abril de 2019

Digamos que se olía la tostada

Este viernes no ha estado mal. A ver qué tal el próximo. — Dios (@diostuitero) 12 de abril de 2019

¿El CIS dice algo de a quién crucifican la semana que viene? — Dios (@diostuitero) 9 de abril de 2019

Estoy pensando en dejar esto del catolicismo e ingresar en los X-Men. Allí no crucifican a nadie. — Dios (@diostuitero) 9 de abril de 2019

Y no se puede decir que no nos haya enviado indirectas…

Se acerca la Semana Santa y yo envío nieve y granizo, no sé si pilláis la indirecta. — Dios (@diostuitero) 5 de abril de 2019

En los últimos días ha compartido sus sensaciones, siempre reconociendo los claroscuros de la Biblia…

Lo de la Última Cena fue una Escape Room que se nos fue de las manos. — Dios (@diostuitero) 11 de abril de 2019

Con la Biblia pasa como con el sexo pasados los noventa: hay cosas que no se sostienen. — Dios (@diostuitero) 7 de abril de 2019

El pasado domingo aún estaba de buen humor

Domingo de Ramos. He salido a dar una vuelta y me han montado en un burro y me ha aclamado la multitud. La semana pinta bien. Estoy por presentarme a las elecciones y todo. — Dios (@diostuitero) 14 de abril de 2019

El martes lo intentaba con unas gestiones y planificaba la semana

Acabo de llamar a un bufete de abogados de Nueva York para preguntarles si la semana que viene es Semana Santa. — Dios (@diostuitero) 13 de abril de 2019

Mi plan de semana:

- Miércoles. Partida de mus con Judas.

- Jueves. Cena de amigotes.

- Viernes. Clase de Pilatos.

- Sábado. Sabadete (Magda)

- Domingo. Resurrección. — Dios (@diostuitero) 16 de abril de 2019

El miércoles ya asumía lo irremediable

Me quedan dos telediarios. — Dios (@diostuitero) 17 de abril de 2019

Y aprovechaba para quedar con los amigos

Hey, @_Judas_IS , mañana invitarás, ¿no?. Que me han dicho que has cobrado un trabajo. — Dios (@diostuitero) 17 de abril de 2019

Tengo el reservado cogido y después salimos de marcha hasta que el cuerpo aguante. — Judas Iscariote (@_Judas_IS) 17 de abril de 2019

También le han pasado más cosas

Sigo recuperándome de la hostia que me di el otro día en Burgos. Espero estar en plena forma para el viernes. — Dios (@diostuitero) 17 de abril de 2019

Gracias por el detalle, a ver si me pillo un chubasquero en las rebajas. pic.twitter.com/P3KeKItAre — Dios (@diostuitero) 18 de abril de 2019

Ayer se iba de cena

Hoy cena con los colegas, pero de tranquis. — Dios (@diostuitero) 18 de abril de 2019

Igual me estoy pasando con el Grindr. Hoy me llevo 12 tíos al huerto. — Dios (@diostuitero) 18 de abril de 2019

Como preveía, se le complicó la cosa

Se me ha complicado la cena. ¿Conocéis algún buen abogado que pilote de Derecho Romano? — Dios (@diostuitero) 18 de abril de 2019

Me ha escrito mi madre, está preocupada. pic.twitter.com/iXBuEckJW9 — Dios (@diostuitero) 18 de abril de 2019

Desde entonces ha seguido con su narración de los hechos

Me están interrogando. Estoy diciendo a todo "no me consta". En España funciona. — Dios (@diostuitero) 18 de abril de 2019

A punto de convertirme en Campeón del Mundo de piercing. — Dios (@diostuitero) 19 de abril de 2019

Puedes seguirle en su cuenta de Twitter: @diostuitero

