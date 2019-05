Sabemos por lo que estás pasando. La madrugada de este lunes, HBO emitió el capítulo final de su aclamada serie Juego de Tronos. Tras ocho temporadas y más de sesenta episodios de apasionante y sangriento argumento, finalmente se bajó el telón. Pero aún quedan muchas dudas para resolver en el último capítulo: ¿Quién se sentará finalmente en el Trono de Hierro? ¿Qué pasa con ese personaje que tanto te gusta? ¿Quién conseguirá llegar al final con vida? La hora intempestiva de emisión (las tres de la mañana, hora española) ha hecho que no hayas podido verlo y hoy las redes se han convertido en un campo de minas.

Te entendemos. No estás sólo. Así están pasando muchos otros seguidores el día de los spoilers:

No entréis en Twitter hoy: es una trampa.

— He visto el final de GOT, ¿y tú?

— No.

— Te cuento solo una cosita.#juegodetronos8x06 pic.twitter.com/8BMmJK0C09

— SR.VEGETAL (@mejorchef) 20 de mayo de 2019