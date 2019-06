Ya lo habían adelantado muchos medios de comunicación y ahora se confirma: el Tribunal Supremo acuerda por unanimidad suspender de forma cautelar la exhumación de Franco, tal y como había solicitado la familia del dictador. El Alto Tribunal argumenta que su decisión pretende evitar el perjuicio que causaría a los recuerrentes si exhumados los restos se estimara el recuerso y fuera necesario devolverlos al Valle de Cuelgamuros.

La decisión ha llegado rápidamente a las redes sociales, que han pasado a analizarla con toda su ironía y retranca:

Me levanto con la noticia de que el Supremo ha paralizado un desahucio. Es el de Franco. Circulen

“No me voy, me quedo, me voy a quedar, voy a seguir siendo vuestro Franco”. pic.twitter.com/x8Mdjlo4on

