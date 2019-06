“Necesito un CMO para un marketplace de foodtech en fase seed con socios potentes. Please RT. Interesados DM”. Así reza un críptico tuit que haría sudar al mismísimo Champollion. El mensaje fue publicado hace unos días por Ian Noel, fundador de una empresa de capital riesgo para emprendimiento, un ámbito en el que la utilización de acrónimos y palabras en inglés es bastante habitual.

Aunque Ian buscaba un director de mercadotecnia para el canal de distribución en internet de tecnologías alimentarias de una empresa que está empezando, su forma de contarlo ha provocado decenas de reacciones. Una de las más virales ha sido la del duo cómico Pantomima Full:

El propio autor del tuit bromeó sobre él:

X cierto el CMO q sea top tier, best of breed y traction assured. No quiero write offs ni downside, así q keep it up y a por los milestones! ???? @Pantomima_Full

— Ian Noel (@IanNoel) 5 de junio de 2019