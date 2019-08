Un hombre amenaza a una pareja gay por salir en defensa de una mujer: «Te pego un puñetazo, pedazo de maricón»

Los delitos de odio están a la orden del día. Entre las principales causas de denuncia se encuentran las agresiones contra la orientación sexual o la identidad de género.

Un Madrid teñido de arcoíris ya avisó en el Orgullo LGTBI a la derecha que no iban a dar un paso atrás en la lucha de unos derechos que años atrás nadie les reconoció y que hoy parecen fracturarse por el auge de formaciones ultraderechistas como Vox, que se empeñan en relegar la identidad sexual a un segundo, e incluso un tercer plano.

Un asunto que han venido denunciando diferentes organizaciones como Defensa LGBT, que este miércoles se ha visto obligada a denunciar a través de su cuenta de Twitter una nueva agresión homófoba.

El suceso tuvo lugar el pasado 28 de julio en el interior de la "guagua global" de la linea 01 de Gran Canaria Sur, cuando una pareja gay salió en defensa de una mujer a la que uno de los pasajeros le hizo un comentario machista.

En el vídeo, difundido en redes sociales, se pude ver como el agresor se vuelve hacía la pareja enfurecido y carga contra los jóvenes: "No te equivoques, tengo dos hijos. Si no dice nada ella, no lo hagas tú. Te pego un puñetazo, pedazo de maricón. Te pego y voy a la cárcel", gritaba el hombre: "Yo miro a las mujeres, no soy maricón".

Esto es gravísimo ‼️ Ha pasado en Canarias, las agresiones verbales homófobas también son delitos de odio, comparte para identificar a este sinvergüenza! Mucho por lo que luchar todavía! ????️‍???? RT pic.twitter.com/fenX8HK0wM — DefensaLGBT ????️‍???? (@DefensaLGBT) August 14, 2019

A pesar de que varios viajeros no dudaron en recriminar al agresor su actitud, el hombre no cesó en sus comentarios homófobos: "No soy un maltratador, me cago en dios, maricones. Vais a defender a la mujer esta, qué hijos de puta", continúo gritando.

Desde la organicación han pedido máxima difusión del vídeo para tratar de identificar al hombre y denuncian que este tipo de situaciones que también son delitos de odio: "Mucho por lo que luchar todavía!", aseguran.