Cada día más mujeres denuncian el acoso que sufren por la calle. Frases como "avísame cuando llegues a casa" o "llámame y vamos hablando" son muy comunes entre amigas cuando llega la hora de volver a casa. Es común que, cuando van solas, sufran miradas y comentarios, incluso, persecuciones e intimidaciones. Por eso, muchas denuncian que, aunque esté normalizado, el acoso callejero debería ser mucho más perseguido y condenado por la sociedad.

La última en hacer una denuncia pública ha sido M Magdalena a través de su cuenta de Twitter. Magdalena ha contado en un hilo una situación "normal" al volver a casa por la noche.

Tras una cena con sus amigas volvió andando hasta el parking en el que había dejado el coche y unos hombres comenzaron a intimidarla hasta que salió corriendo para perderles de vista. Una situación con la que se han identificado muchas mujeres. Tras contar su caso, la tuitera hace una reflexión: "Quizás tenemos normalizado lo que no es normal", explica.

Os voy a contar una cosa que me pasó ayer. Una cosa muy normal, que no tendría la mayor importancia, pero resulta que sí. — M Magdalena (@_mariamgd) September 2, 2019

Anoche tuve un cumpleaños en el centro de Málaga. Acabamos sobre las 0:00. Me despedido de mis amigos porque yo era la única que tenía el coche en otra dirección. — M Magdalena (@_mariamgd) September 2, 2019

Mi amiga me pregunta si me voy a ir sola hasta el parking. Lo normal. “Sí”, le digo, te aviso cuando llegue. Lo normal. — M Magdalena (@_mariamgd) September 2, 2019

Empiezo a andar. No hay nadie en la calle, y sin quererlo, me entran los nervios. Lo normal. Cojo el móvil para entretenerme y tenerlo a mano por si acaso. Lo normal. — M Magdalena (@_mariamgd) September 2, 2019

Llevaba 10 metros sola cuando entran unos 12 hombres de 40 y largos por el final de la calle. Lo primero que se me viene a la cabeza es “cómo me alegro de no haberme puesto tacones hoy”. Lo normal. — M Magdalena (@_mariamgd) September 2, 2019

Alguno se me queda mirando. No hay ninguna calle perpendicular. Nos tenemos que cruzar. Yo bajo la cabeza, miro el móvil y aprieto el paso. Lo normal. Entonces pienso “qué dramática, no va a pasar nada". — M Magdalena (@_mariamgd) September 2, 2019

Pero pasa. — M Magdalena (@_mariamgd) September 2, 2019

Nos cruzamos y uno de ellos se gira en mi dirección y me grita: “Oleee las mujeres guapas. Sí, corre, pisa fuerte, que lo que tú rompas te lo arreglo yo”. — M Magdalena (@_mariamgd) September 2, 2019

En el grupo de hombres, algunos han agachado la cabeza, vergüenza ajena. Otros se han venido arriba y se ríen y se me acercan. — M Magdalena (@_mariamgd) September 2, 2019

Sigo andando, me hierve la sangre. Y pienso, ¿por qué tengo que pasar yo miedo o aguantar esto? Yo que leo tanto sobre feminismo, que me siento en sororidad. Tan mujer empoderada yo. — M Magdalena (@_mariamgd) September 2, 2019

Me acuerdo de la última vez que me pasó algo parecido y le grité al tío “qué puto asco me das”. O la anterior a esa, cuando me crucé sola con una despedida de soltero y contesté que me compadecía de la mujer que se casara con alguno de ellos. Ridículo máximo delante de los amigos — M Magdalena (@_mariamgd) September 2, 2019

Me vengo arriba y le contesto. “Quizás lo arreglarías empezando por callarte” — M Magdalena (@_mariamgd) September 2, 2019

Pero esta vez el tío me contesta, sigue gritando pero en otro tono. “PUES NO ME VOY A CALLAR, TE VOY A DECIR LO QUE ME DE A MÍ LA GANA. A DÓNDE VAS TAN DEPRISA. SI NO TE GUSTA ESCUCHARME VE POR LA CALLE CON CASCOS, LOCA”. — M Magdalena (@_mariamgd) September 2, 2019

Pienso: ¿por qué no me habré callado? ¿Por qué he aparcado tan lejos? ¿Echo a correr? Son más de 12. ¿Le contesto? ¿Me da tiempo a coger las llaves? No tienes ni idea de defensa personal, ¿quién te crees? ¿Se han parado? ¿Me está siguiendo alguno? No quiero girarme. Lo normal. — M Magdalena (@_mariamgd) September 2, 2019

Al final ando más rápido, al borde de correr, hasta que ni los veo ni los oigo. Lo normal. — M Magdalena (@_mariamgd) September 2, 2019

LLego al parking. Mensaje a mi amiga: “Oye, ya he llegado. Todo bien”. Lo normal. — M Magdalena (@_mariamgd) September 2, 2019

Pero que no sé. Quizás tenemos normalizado lo que no es normal. — M Magdalena (@_mariamgd) September 2, 2019

El hilo cuenta con más de 17.000 retuits en un día y cientos de personas han compartido la opinión de Magdalena.

Lo triste es que esa situación, de pasar miedo, de estar asustada por ir sola, resulte que es lo normal. A TODAS nos ha pasado y nos sigue pasando y que sea normal es de vergüenza, cuando encima, se dice "pa que vas sola" en lugar de "qué mala gente" Nadie quiere pasar miedo :/ — KATTY????#OrigiReto2019 (@MUSAJUE) September 2, 2019

Lo que no debería de ser normal. Por desgracia, como tú lo cuentas, es lo normal. — Sage Cb. (@sagecarbonell) September 2, 2019

No, no es normal... — Raúl (@bicho_ral) September 3, 2019