Los Simpson es una de las series más vistas de la historia. Lleva emitiéndose desde 1989 y durante todos estos años ha ganado numerosos reconocimientos como 33 Emmys o 30 Annies. Cuenta con 30 temporadas y ha predicho numerosos episodios de la historia como la caída de las Torres Gemelas, la llegada de Donald Trump a la presidencia de EEUU o el traductor de bebés, pero las predicciones no es lo único destacable de Los Simpson. Las referencias a gran cantidad de películas cinematográficas es otra de las características de la mítica serie. Por eso, el tuitero M. LaPadite ha hecho un hilo en el que recopila todos los guiños que ha hecho la serie a númerosos films.

La película de El Resplandor es una de sus favoritas. Le hacen guiños en varios capítulos, siendo el más destacado La Casa-árbol del terror V.

Otra de las más reconocidas es La Naranja Mecánica.

También hay referencias a Odisea en el Espacio, La Chaqueta Metálica y a ¿Teléfono rojo?, volamos hacia Moscú.

Un director muy referenciado en Los Simpson es Alfred Hitchcock, con homenajes a películas como Los Pájaros, Con la muerte en los talones y La Ventana Indiscreta.

Psicosis es una película que también aparece en la serie.

Tarantino también aparece referenciado. Incluso el propio director hace un cameo.

Las referencias son numerosas. Los Simpson han referenciado películas tan famosas como El Padrino, Indiana Jons,El Silencio de los Corderos, Instinto Básico y Grease.

Otra cinta que recibe varias referencias es El Graduado (1967). En el capitulo en que la señora Bouvier se escaba de su boda con Abe Simpson suena "The Sound of Grandpa", versión de "The Sound of Silence", de Simon & Garfunkel, quienes hacen la banda sonora de El Graduado. pic.twitter.com/vaVSnnJqe5

