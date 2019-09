A la hora de buscar trabajo muchas personas descubren con anuncios ilegales. Entre los más comunes se encuentran los empleos sin contrato, salarios muy por debajo del mínimo y falsos autónomos. Eso le ha ocurrido a El Bacteria, un tuitero que ha subido pantallazos de una oferta en la que ofrecen 4 euros por hora trabajando como peón de obra.

"SOLO GENTE QUE VIVA EN FUERTEVENTURA, Busco peón para que me eche una mano a limpiar un local, picar unas cosas. . . pago a 4 euros la hora si te interesa dime algo", ha publicado el empresario en una página web.

Resulta que el domingo me quedo sin trabajo, se me acaba el contrato y mirando cosas me he encontrado con esto. Me parece un abuso y se lo he hecho saber y mañana voy a ir denunciarle.

Aprovecho también para decir que busco trabajo en Fuerteventura, Zona Puerto del Rosario ???? pic.twitter.com/vwvXqrnDYl

