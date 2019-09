¿Por qué los carteristas reincidentes no van a la cárcel? La ley actual, explicada en 11 tuits

“Está de moda hablar de multirreincidencia para referirse a esos ladrones de carteras que hacen del delito su forma de vida, que la policía detiene una y otra vez y los jueces los soltamos una y otra vez y esto es una mierda de justicia y tal. A ver si sé explicarlo”. Así comienza el hilo de un tuitero llamado Judge the Zipper (@JudgeTheZipper), que se identifica como “juez indignado e inconformista”.

En varios mensajes explica cómo funciona la ley con los delitos de hurto y qué sucede cuando el delincuente es multirreincidente. Su hilo acaba con una reflexión: “Si esto no os parece bien, pedid cuentas a los políticos q legislan. Exigidles q modifiquen la regulación de la reincidencia para q se aplique a los delitos leves”.

1) Atendiendo a la pena prevista en el Código Penal (CP), los delitos se clasifican en leves, menos graves y más graves. Los delitos leves son los que tienen menos pena, de hecho no se castigan con pena de prisión. Si lleva prisión, ya no es un delito leve.

3) Si un tipo comete un delito leve de hurto, la policía no lo puede detener, salvo que no tenga domicilio conocido. Y si puede, lo detiene y lo lleva ante el juez, éste lo dejará en libertad mientras se sigue el proceso penal contra él, sí o sí. Pero no por capricho.

4) La ley dice q solo se puede meter a alguien en prisión provisional si el delito q se le imputa está castigado con pena de prisión, lo que no ocurre en el delito leve de hurto, q solo lleva una multa baja. Así q, mientras no se cambie la regulación de la prisión provisional...

7) Parece. Porque lo cierto es q este tipo gravado d hurto no dice expresamente 3 delitos "leves" de hurto, sino q se refiere en general al delito de hurto. Esto a priori comprendería los delitos menos graves (hurtar más de 400 euros, pej.) y también los leves. Pero resulta q no.

11) Pero no carguéis las tintas sobre los jueces o el poder judicial. No hay duda q, como colectivo, tenemos margen de mejora en muchas cosas. Pero de esto no somos responsables, ya lo digan políticos, policías o quien sea. Que no os confundan. Espero haberme hecho entender. FIN.

