Un policía confunde un “Gora Anaita“ con un “Gora ETA“ en un partido de balonmano y Twitter explota

Puede que la organización terrorista ETA anuncie el cese de su actividad armada. Puede que entregue sus armas y revele los escondites de sus arsenales. Puede incluso que anuncie su disolución y hasta que la Fiscalía la dé por efectivamente disuelta, pero hay quien se empeña en buscarla como si estuviera más activa que nunca. Es lo que le ha ocurrido al subinspector de Policía y habitual contertulio de cadenas de la ultraderecha Alfredo Perdiguero, que debía de estar tranquilamente viendo un partido de balonmano en GOLTV —o quizás consultado algún incisivo, riguroso y fiable grupo de WhatsApp con amigotes y compañeros del gremio, nunca lo sabremos— cuando le ha sobresaltado un "Gora ETA" tan amenazante como un encuentro de la Liga ASOBAL.

¿Cómo podía ser que los jugadores del club navarro Helvetia Anaitasuna aprovecharan un tiempo muerto para enaltecer el terrorismo a coro y a la vista de todos? La respuesta más sencilla suele ser la acertada: no gritaban "Gota ETA", sino "Gora Anaita". Lo ha tenido que aclarar el propio club.

Pero de poco ha servido la aclaración oficial. Los tuiteros, sobre todo los que llevan una banderita española junto a nombre de usuario, que deben de ser expertos en fonética vasca y hablan a buen seguro euskera en la intimidad, insisten que en lo que se había escuchado era un "Gora ETA" en toda regla y que todo el peso de la ley debía caer sobre esos maldito filoterroristas.

De “Gora Anaita“ nada de nada. Se oye clarísimamente “GORA ETA“. Que sea montaje o no, eso ya es otro asunto.

Lo escuchan una y otra vez con tremendos métodos científicos y nada. Siguen escuchando que viva la ETA.

Alfredo:

Yo me acerco el móvil al oído y me lo he puesto varias veces para cerciorarme. Oigo clarísimamente "gora eta". Ni gora anaita ni leches.

