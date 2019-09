Todos los estudiantes hemos tenido que tomar, en alguna ocasión, apuntes en el colegio, el instituto o la universidad. Muchos profesores tienen la costumbre de dar su clase y explicar el temario mientras sus alumnos toman nota de lo que va diciendo. Ahora, el profesor Alberto Royo ha explicado los motivos por los que tomar apuntes es tan importante.

Royo argumenta que "tomar apuntes forma parte ya del estudio", ya que "permite intuir a qué cuestiones concede el profesor más importancia", "hace prestar atención", "ayuda a mantener un nivel de concentración adecuado" y hace que los alumnos seleccionen ideas anudándoles a "estructurar contenidos".

- No estoy dictando. Estoy explicando.

- ¿Puedes ir más despacio? No da tiempo a copiarlo todo.

Mis alumnos de tercer curso no están habituados a tomar apuntes. Y yo no estoy dispuesto a renunciar a que lo hagan.

Tomar apuntes forma parte ya del estudio y les garantiza que cuando se pongan delante de los papeles, no será como si lo hicieran por primera vez.

El argumentario del profesor no ha convencido a todo el mundo y algunos usuarios han explicado que, para poder tomar buenos apuntes y que realmente funcione como técnica de estudio, los profesores deben enseñar esta práctica desde el principio.

Tomar apuntes??? Que hemos retrocedido 30 años? Ahora tienes mil formas de hacerles llegar el temario, tu propio temario. Cuando te operan también rechazas la anastesia? Te informas sólo con la TV y la radio? Si tu evolucionas, porque tus clases no? Yo prefiero que me escuchen...

Lo único es que, si no saben, no nos queda más remedio que enseñarles a hacerlo. ????????‍♂️

¿Quién enseña a tomar apuntes?

A mi nadie me enseñó.

Peor aún. No tengo didáctica para enseñar a un niño a aprender a tomar apuntes.

A distinguir cosas importantes en un texto, sí. Pero para que, mientras alguien habla pueda distinguir y plasmar la idea importante en un papel, no

