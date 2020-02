Aluvión de críticas a la web de Inda por acusar a Irene Montero de ocultar en su currículum que fue cajera

"Parece que a algunos señores les molesta que una cajera de supermercado […] pueda ser ministra". Es la respuesta en las redes de la ministra de Igualdad, Irene Montero, a un artículo publicado en la web de Eduardo Inda, Okdiario, en que que se la acusa de "ocultar en su currículum oficial que trabajó en una cadena de electrodomésticos".

El texto indica que Montero "oculta en su currículum oficial que aparece colgado en el Portal de Transparencia del Gobierno de España que trabajó en la cadena alemana de electrodomésticos y electrónica Saturn entre los años 2010 y 2011". Una ‘investigación’ que no debió de llevar mucho a sus autores, ya que es algo de sobra conocido: Montero nunca lo ha ocultado, aparece en la web de Transparencia de Podemos y además muchos medios lo habían publicado antes. Por ese motivo, más bien parece que lo que sus autores han querido es destacar artificialmente que Montero fue cajera y despertar ese debate de forma artificial.

Ante el revuelo que se ha generado en las redes, la ministra ha publicado un hilo de Twitter. En él resume los trabajos y estudios que ha tenido en su vida (tiene 32 años), y concluye: "De esas experiencias laborales la que quizá me ayuda más para ser ministra es la de cajera? Me ayuda a no olvidar de dónde vengo y la situación de las mujeres a las que represento".

Parece que a algunos señores les molesta que una cajera de supermercado, hija de un mozo de mudanza y de una maestra de escuela, pueda ser ministra. Abro hilo. pic.twitter.com/xJom6J0z5V — Irene Montero (@IreneMontero) February 16, 2020

Fui cajera en el Saturn de San Sebastián de los Reyes. Trabajando, con el apoyo de mis padres y con becas por tener buenas notas estudié Psicología y acabé con más de un 9 de media. — Irene Montero (@IreneMontero) February 16, 2020

Hice un máster en psicología de la educación. Tuve 9 matrículas de honor de 15 posibles y 9,5 en el trabajo de fin de máster. Gracias a eso gané compitiendo en una convocatoria pública mi contrato de investigación FPU para hacer la tesis doctoral. — Irene Montero (@IreneMontero) February 16, 2020

Me concedieron una estancia en Harvard que no pude disfrutar porque renuncié a mi contrato ya que me resultaba incompatible con mis responsabilidades en Podemos. — Irene Montero (@IreneMontero) February 16, 2020

¿Y saben qué? De esas experiencias laborales la que quizá me ayuda más para ser ministra es la de cajera. Me ayuda a no olvidar de dónde vengo y la situación de las mujeres a las que represento. — Irene Montero (@IreneMontero) February 16, 2020

También en las redes, decenas de tuiteras y tuiteros se han animado a poner muchas experiencias de trabajos que no ponen ya en sus currículos:

Yo no pongo en mi currículum oficial que curré repartiendo cestas de Navidad de la perfumería de mi madre ni que trabajé de rotulista de talleres mecánicos por todo Madrid y provincias limítrofes. Y bien orgulloso que estoy de ambas cosas.

Eso no es ocultar, sinsustancia. pic.twitter.com/lmYtFG5q6b — Mauro Entrialgo (@Tyrexito) February 16, 2020

Yo fui promotora en centros comerciales y azafata

Monitora de tiempo libre

Payasa en fiestas infantiles

Y muñeca cabezona en cabalgatas ¡Ah! Eso no está en mi CV... ¿Y? https://t.co/EFhQV1Ol8a — Clara Ávila (@ClaraAvilaC) February 16, 2020

Rodrigo Rato nunca fue cajero de supermercado, por eso fue un gran ministro. — gerardo tecé (@gerardotc) February 16, 2020

Yo no suelo añadir en el mio muchos trabajos que desempeñé mientras estudiaba, como albañil, segurata o machacas de discoteca. Asi que, que cojones importa? https://t.co/LODrHO6MI1 — Letrado Extraño. Menestro de justicia, notas mayor (@StrangeLetrado) February 16, 2020

Esto es gravísimo. Espero que dimita inmediatamente. pic.twitter.com/semUxLJD6o — Siberet (@SiberetSiberet) February 16, 2020

Al final Irene Montero ha trabajado más que toda la cúpula de Vox. https://t.co/UXQ7KqaQlj — Panik (@Panik81) February 15, 2020

Qué poquitos currículums has debido hacer en tu vida. https://t.co/OsSsgeuSUK — Mauro Entrialgo (@Tyrexito) February 16, 2020

En mi CV falta el niño que cuidé mientras opositaba a judicatura -a las 7 de la mañana para conciliación de su madre trabajadora- ni cabrían todas las copas que serví. #Orgullosa de todo ello. Otra vez toca defender obviedades.????????‍♀️

-Y soy madre de dos hijas, que es CV y no cotiza-. — Mª Victoria Rosell Aguilar (@VickyRosell) February 16, 2020

Ostia, qué fuerte!!!!! No como yo que cuando envío mi currículum de investigación pongo toda la purria de trabajos de verano que he hecho porque es experiencia súper relevante para el puesto.

Qué gentuza! A cualquiera le dan un ministerio!! https://t.co/L5xx9lUb2L — Chiara Moon (@ChiaraMoon2) February 16, 2020

Soy farmacéutica. Nunca pongo en mi currículum que mis primeros trabajos fueron de canguro, dando clases de mates a niños y en una juguetería. No tendría ningún interés. — Beatriz Becerra ???? (@tetimon2) February 16, 2020

En el mío faltan todos los trabajos de azafata que he hecho durante la carrera y el Master para poder pagarme mis cosas, pese haber estudiado los cinco años con beca. No es ninguna vergüenza haberlo hecho, no lo escondo. Pero en un curriculum NO hay espacio para todo. https://t.co/4ThuRw3Uvm — Mara (@marasrivas) February 16, 2020

En mi CV faltan 10 años de poner copas en Ibiza mientras estudiaba para poder llegar al Doctorado. Falta también los libros que vendi pateando Madrid de punta a punta antes de poder estudiar. #Orgullosa de mi vida, de mi esfuerzo, de mis logros, de la vida que he vivido! — Patty Donostia ???? (@pattydonostia) February 16, 2020

Hombre, mi primer trabajo fue en Strafalarius y no lo voy poniendo en mi currículum actual. Más que nada, porque nada tiene que ver con los trabajos que busco ahora. — Anjesenamoni (@Moninaone) February 16, 2020

Si tuviera que poner todos mis trabajos en el currículum me ocuparía 5 o 6 páginas. peón de obra, peon de recogida de fruta y verdura, camarera de barra, Sala, habitaciones, azafata, modelo, cosedora, canguro, dependienta, comercial, administrativa, psicóloga, cuidadora,... — Garreta ???? (@Garreteta) February 16, 2020

Como tuviera que poner en mi Currículum todos los sitios en los que he trabajado no tenía papel para imprimirlo. Trabajé en Telepizza cuando estudiaba y ahora no se me ocurriría ponerlo y no porque me avergüence sino porque elijo los trabajos relacionados con el que solicito. — amaranta (@maccondoo) February 16, 2020

Tengo la sensación de que la mayoría de los que critican o no han hecho un curriculum en su vida o o no lo han mejorado con el paso de los años. Yo también tengo unos cuantos trabajos mientras estudiaba que aportaron mucho a mi vida pero nada a mi curriculum. — silviacristina (@silviac31623276) February 16, 2020

Desde mi humilde punto de vista, para responder a ese artículo de prensa sería suficiente con decir que la experiencia de cajera no era necesaria para el puesto que se buscaba.

Yo tampoco pondría en mi CV que durante 4,5 años fui camarera de pub, lo que no significa que lo oculte https://t.co/FkClXzPL3b — Lady Crocs (@ladycrocs) February 16, 2020