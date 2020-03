Residente, uno de los miembros y vocalista principal de Calle 13, ha revolucionado las redes y las plataformas musicales tras la publicación de su nueva canción, René.

El artista puertorriqueño publicó el pasado viernes una canción autobiográfica en la que se desangraba contando todos los males que rodean su día a día.

"Una noche me sentía muy mal, estaba en México, el estadio esperándome, y yo no quería salir del hotel. Llamé a mami porque quería tirarme del balcón y no sabía porqué. Esa noche llegaba un amigo y se quedó conmigo. Al otro día comencé a escribir este tema", comentaba en su cuenta de Twitter al estrenar su nueva composición.

Una noche me sentía muy mal, estaba en Mexico, el estadio esperándome, y yo no quería salir del hotel. Llamé a mami porque quería tirarme del balcón y no sabía porqué. Esa noche llegaba un amigo y se quedó conmigo. Al otro día comencé a escribir este tema.https://t.co/dxyckDAoBx — Residente (@Residente) February 27, 2020

El estrés, las giras, la soledad, la madurez y la ausencia de la infancia son tan solo algunos de los temas que esta canción toca. En tan solo 48 horas acumuló 11 millones de reproducciones en Youtube y gran parte del panorama artístico y político no pasó por alto este nuevo hit.

Te destroza. Y representa: no recuerdo cuándo fue el último finde que estuve con mis colegas de siempre, pero cuando terminan las giras todo ha cambiado. La angustia de saber que tienes que salir ahí pase lo que pase. Gracias por esto, René. https://t.co/OV5YodSUTA — NEGA ???? (@Nega_Maiz) February 29, 2020

Pero que maravilla!!!! ¡Que absoluta maravilla el último trabajo de @Residente !!!!! No hay nada más universal que lo personal. Mil gracias. https://t.co/DR2bcLRSFO — Juan Diego Botto (@JuanDiegoBotto) February 29, 2020

René, el último tema de Residente, me deja el cuerpo como si me hubieran pegado una paliza entre 26 personas y antes de irse llaman a sus amigos para que me vuelven a pegar otra paliza — Ibai (@IbaiLlanos) February 29, 2020

+Otra vez estuviste escuchando el tema de René?

- pic.twitter.com/TsikkloitA — Abril of United Kingdom (@AbriltheDuchess) February 29, 2020

#René es una canción que habla sobre la depresión con la que cargamos todos los adultos. Una invitación a reflexionar sobre nuestra vida y las cosas que dejamos atrás. La historia que hay detrás de esta canción es simplemente fascinante.???? pic.twitter.com/HyfEGEKntB — Arleth Alvarado (@ArlethAlvarad19) February 29, 2020

¿Por qué nos ha puesto del revés esto de @Residente? Porque estamos hasta el coño de tomar diazepam. Porque somos vuestros putos muñecos rotos, joder. https://t.co/MXr11cGtJ5 — Queralt Castillo Cerezuela (@QC_Cerezuela) February 29, 2020

Somos tantos los que nos reconocemos en "René" que la lectura política de la depresión y la ansiedad se hace ya por sí misma. Pagarán caro el no dejarnos dormir, ni ver a nuestras madres.https://t.co/ukFbbWjBS3 — Cristina Barrial (@cristinabarrial) February 29, 2020

No lo conozco personalmente. Lo escucho y aprendo y es un tornado que agita mi cuerpo que es ya un árbol cansado. Es un maestro. Si alguien se lo encuentra díganle que este trovador madrileño lo ama un poco. Y que yo también a veces quiero volver allí:https://t.co/B1YLuAVTW8 — Ismael Serrano (@SerranoIsmael) February 29, 2020