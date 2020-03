¡Otro lunes!

Vamos a repasar la actualidad tuitera, porque no hay nada menor que un paseo por Twitter para empezar la semana con energía…

Cuando entras en Twitter por la mañana . pic.twitter.com/KDAvr5z0oY — Un gato musical (@FinaOstia) March 7, 2020

Este domingo, las mujeres salieron a la calle para exhibir su sororidad en el 8-M

Mi club de hombres con falda y yo os deseamos un muy feliz #DiaInternacionalDeLaMujer pic.twitter.com/hnbDQsHUuP — Dios (@diostuitero) March 8, 2020

Hoy es día 8 de marzo, día internacional de la mujer, si no lo digo reviento: "EL MACHISMO MATA EN EL MUNDO MÁS QUE CUALQUIER VIRUS." — Coronavirus (@coronacovirus) March 8, 2020

Para demostrarnos que de sexo débil, nada de nada

A los que dicen que la mujer es el sexo débil y delicado. ¿Habéis conseguido quitarle a alguna el edredón tirando para vuestro lado? — Gracia Muñoz Aguirre (@gramuag21) March 7, 2020

Las mujeres asesinadas, las violaciones y el acoso, la precariedad laboral, los techos de cristal o el peso de los cuidados, entre los motivos de las mujeres para decir que ya están hartas

La ultraderecha volvió a demostrar de qué pasta están hechos y, además de no secundar las marchas organizaron un acto victimista en Vistalegre. Fue muy poca gente y menos personas

ÚLTIMA HORA: VOX, el Islam, la Iglesia Católica, Cayetana Álvarez de Toledo, la Manada y el violador del eixample no se sumarán a las manifestaciones del 8-M — Anacleto Panceto (@Xuxipc) March 7, 2020

Comienzan a llegar los primeros asistentes a Vistalegre en el día mundial contra el hombre. pic.twitter.com/ElLuOJotx7 — Anacleto Panceto (@Xuxipc) March 8, 2020

Los del "feminismo liberal" por su parte, acudieron a la manifestación, con Begoña Villacís a la cabeza, que dejó un momento el proyecto de la noria gigante para poder asistir

¿Qué anuncia hoy Villacís? ¿Una piscina de bolas olímpica? — Sr.Jimvill (@SrJimvill) March 5, 2020

Al final, abandonaron la marcha tras ser recibidos entre gritos de "¡Fuera, fuera!"

Cifras de la manifestación #8M2020 en Madrid: Con Ciudadanos en la marcha: 200.010 personas

Después de irse los de Ciudadanos: 200.000 personas. * Millón arriba, millón abajo. — ???? Bob Estropajo ???? (@BobEstropajo) March 8, 2020

En Cs no se explican por qué no les dejan acudir cómo a las demás. No sé, igual dar gobiernos y gobernar con los señores que niegan la violencia machista y que se dedican a reventar actos de homenaje a mujeres asesinadas por sus parejas puede tener algo que ver, pero qué sabremos nosotros…

CS ese partido que pacta con VOX en algunas comunidades y hoy se sorprende que los/as piten en la manifestación de #8M2020 — No Soy Del PP (@elpadrecorajede) March 8, 2020

"Seguiré luchando por la igualdad menos cuando mi partido necesite pactar con VOX para tener algún sillón en algún ayuntamiento" https://t.co/gloZh7fJ9x — Ana Bolena #lobba ???? (@mantonieta1536) March 8, 2020

O le das poder a la ultraderecha o asistes a las marchas del #8M y el Orgullo con dignidad, hay que elegir. — Moe de Triana (@moedetriana) March 8, 2020

Villacís no lo entiende…

Poco a poco. Las grandes conquistas siempre cuestan. Para 2030 lo mismo podéis encabezar la manifestación feminista al tiempo que pactáis con la ultraderecha.https://t.co/U3N9601TrP — gerardo tecé (@gerardotc) March 8, 2020

Y A VOSOTRAS OS VOY A COBRAR LOS TICKETS DE LA NORIA MÁS CAROS. pic.twitter.com/aQdDVbdptU — CELESSON (@chemapizca) March 9, 2020

Cabeza de Begoña: judía que resiste en Auschwitz, esclava negra que se rebela en los campos de algodón de Alabama... Realidad: le han gritado "fuera" porque pacta con fascistas a cambio de un carguito.https://t.co/U3N9601TrP — gerardo tecé (@gerardotc) March 8, 2020

La libertad y la igualdad no se demuestran precisamente pactando con un partido retrógrado y machista. Para otro año ahorraros el paripé. pic.twitter.com/B4pLflrcfw — Inthecity (@inthecity79) March 8, 2020

Tras llegar a un acuerdo con el Ku Klus Klan para gobernar en Alabama, Luisiana y Texas, varios miembros de Citizens se quejan de recibir abucheos en las marchas contra el racismo a las que asistieron. — Anacleto Panceto (@Xuxipc) March 8, 2020

Y sigue la movida del coronavirus

Entre las manifestaciones de ayer, la Semana Santa y la noria de Madrid, raro será que en unas semanas no estemos llamando ya al coronavirus 'La II Gripe Española'. — Kim Jong-un (@norcoreano) March 9, 2020

Ancianos besando imágenes religiosas. El puenting de la tercera edad. — Dios (@diostuitero) March 7, 2020

- Estornuda siempre en el codo.

- Hijo de puta. pic.twitter.com/xhGXb8BIWa — TeMaPiCo (@temapico) March 6, 2020

En nuestro país siguen apareciendo casos y todo el mundo contiene el aliento para ver la evolución

Es el momento de demostrar a Europa qué país somos, de dar ejemplo, de seguir siendo una nación referente en lo que sobradamente sabemos hacer. Es el momento de ir a Eurovisión con una canción que hable del coronavirus. — Usuario Arroba (@Mongolear) March 9, 2020

Ha aparecido hasta un caso en el colegio de la princesa Leonor…

Tras la aparición de un caso de Coronavirus en el colegio de Leonor, el Gobierno recomienda a la familia real no trabajar durante 40 días. — Anacleto Panceto (@Xuxipc) March 7, 2020

- No quiero volver al cole, me quiero quedar en casa sin hacer nada, como papá. pic.twitter.com/xS0W6XGNL5 — gerardo tecé (@gerardotc) March 8, 2020

Algunos ciertamente están exagerando un poco…

"En pánico". Madrid. 6,6 millones de habitantes. Afectado el 0,006% de la población ???????????? pic.twitter.com/E62Q1ZXFox — Ángel Calleja (@angelcalleja) March 9, 2020

También hay mucho bulo con este tema. Mucho ojito

Ningún afectado por el coronavirus con pulsera Power Balance. Datos. — Usuario Arroba (@Mongolear) March 7, 2020

Lo bonito del #coronavirus es ver a homeópatas, naturópatas y antivacunas callaícos como si la cosa no fuera con ellos. — Serthand (@Serthand) March 8, 2020

Lo que pasa es que queremos entender qué está sucediendo realmente

¿Algún youtuber que haya pillado ya el coronavirus y esté haciendo review? — Moe de Triana (@moedetriana) March 6, 2020

Menos mal que los medios siempre están ahí para explicar todo siempre con los mejores expertos

- Para este informativo especial coronavirus hemos invitado al plató a un médico que nos explicará cómo luchar contra esta terrible y preocupante pandemia. Adelante, doctor.

- Lavándote las manos.

- Ehm... Bien. Aún quedan 3 horas de programa. Ehm... Que entre Fran Rivera. — gerardo tecé (@gerardotc) March 6, 2020

Terelu, Mariló Montero, Rosa de España. Las opiniones sobre el coronavirus que necesitábamos ???? pic.twitter.com/H8IfSoxo8b — David Noriega (@David_Noriega) March 8, 2020

Nobel de Medicina. https://t.co/2OVwzp4BV6 — Moe de Triana (@moedetriana) March 8, 2020

La situación es un poco chunga. Todos mirándose de reojo los unos a los otros, y apartándose del que tose…

Estado civil: tosiendo muy fuerte en la oficina para que me manden pa casa. — Moe de Triana (@moedetriana) March 9, 2020

Hay un poco de paranoia

Antes: tosías para disimular un pedo.

Ahora: te tiras un pedo para disimular la tos. — Tarantwitno (@Tarantwitno) March 9, 2020

Pánico al coronavirus pero fumando un paquete diario desde los 13 — Aitor (@ZorrascoVasco) March 8, 2020

Se están viendo cosas muy curiosas con el coronavirus, sí…

Liberales pidiendo mayor inversión en la sanidad pública para frenar el coronavirus...???? Y yo que pensé que ellos iban a recurrir a la privada.???? Qué cosas!!! ????‍♀️ — Protestona ???? (@protestona1) March 9, 2020

Economistas liberales defensores de la sanidad privada defendiendo que los estados se hagan cargo de las enfermedades contagiosas. Y se quedan tan panchos. — Anacleto Panceto (@Xuxipc) March 8, 2020

Economistas ultraliberales partidarios de la sanidad privada, el colectivo más vulnerable al Coronavirus. — Javier Durán (@tortondo) March 7, 2020

Años destruyendo la sanidad pública para que os hagáis un seguro privado, y van y se lavan las manos para que ahora tengáis que ir a la sanidad pública. — Doña Merkel ???????? ???????? ???????? ???????? (@GobernoAlem) March 7, 2020

¡Y LOS DÍAS SE HICIERON NOCHES!

¡Y LAS NOCHES SE HICIERON DÍAS!

¡Y CIUDADANOS ACUDIÓ A UNA MANIFESTACIÓN FEMINISTA!

¡Y LOS ECONOMISTAS LIBERALES PIDIERON AL ESTADO QUE SE HICIERA CARGO DE TODO! — Anacleto Panceto (@Xuxipc) March 9, 2020

Cómo nos gusta a todos la sanidad pública ahora, ¿no? Pues a ver si tomamos nota…

"Lo más perjudicado por los recortes fue la prevención, el control de infecciones y la salud pública". Ahora que se nos llena la boca de epidemia, hablamos de la salud de nuestra Sanidad pública: https://t.co/TNQfQTptUH#Coronavirus pic.twitter.com/YH9YkhL3EQ — Javier Gallego Crudo (@carnecrudaradio) March 9, 2020

En fin, no queremos despedirnos sin este consejo final; seguid siempre los consejos de los expertos

Información de servicio público. https://t.co/nvoxQQGP5f — Quique Peinado (@quiquepeinado) March 9, 2020

LO ESTÁS VIENDO LO ESTÁS RIENDO (LOS TUITS ABSURDOS DEL DÍA)

En un futuro cercano se inventará la máquina del tiempo, y el 90% de sus usuarios la utilizarán para intentar matar a Hitler. Debido a ello, Adolf creció sumido en el estrés, con una sensación de inseguridad que le convirtió en el monstruo que conocemos hoy. pic.twitter.com/nTNcksNAlD — Juanjo Ramírez Mascaró (@ramirezmascaro) March 7, 2020

Una de las mejores peleas de la historia del cine. pic.twitter.com/ii3M2Stj2M — Noticias del Multiverso (@MultiversoTM) March 9, 2020

el HABER SI ME MUERO (sic) definitivo:pic.twitter.com/jp6RRQA8es — JuanitoLibritos???? (@JuanitoLibritos) March 8, 2020

Cuando tu madre te dice que te va a tirar todos los juguetes a la basura ???? pic.twitter.com/GLexDIYSBR — Carl Winslow (@CarlWinslou) March 6, 2020