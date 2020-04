El extrenador de la Selección nacional de fútbol Vicente del Bosque ha vuelto a demostrar sensatez en unas declaraciones que han sido muy aplaudidas en la redes. En una entrevista para el Mundo Deportivo, el que fuera entrenador del Real Madrid ha mostrado su postura acerca de las donaciones a título personal que se han realizado en los últimos días con motivo de la emergencia sanitaria.

"Me parece muy bien la solidaridad y la caridad […] pero dotar a los países de los elementos esenciales para situaciones de emergencia es una responsabilidad de la Administración. Hay que creer en la sanidad pública y potenciarla", ha señalado Del Bosque. "No tengo nada en contra de la privada, por supuesto, y quien la pueda y la quiera utilizar adelante, pero la pública es la que le garantiza un derecho de primera categoría a todo el mundo, tenga o no para pagarse un tratamiento necesario para su salud", ha continuado.

Lo dice Vicente del Bosque. Posiblemente la cabeza mejor amueblada del deporte español. pic.twitter.com/owiPN9GDuD — Pedro Luna (@PedroLuna73) April 6, 2020

Por último, ha lanzado un par de preguntas sobre la fabricación de productos sanitarios en España: "¿No se están fabricando respiradores en fábricas de automóviles? ¿Por qué no se crean en estas empresas divisiones para crear aparatos para la sanidad pública y que no haya que ir a comprarlos al extranjero?"

Hace unos días, Del Bosque también se pronunció acerca de la gestión de la crisis por parte del Gobierno. "Creo que a pesar de que haya algunos comentarios de que lo tenían que haber hecho antes, yo creo que han actuado bien y han puesto las medidas necesarias y justas", justificó. Asimismo, el exentrenador criticó a quienes "protestan" por la mala gestión, al mismo tiempo que "cotizan en el extranjero".

Estas palabras se produjeron después de unas críticas del piloto de Fórmula 1 Fernando Alonso a las medidas tomadas por el Gobierno. "Me quedo de piedra. Que reaccionaremos según evolucione la emergencia sanitaria. ¿Va a ser diferente en España? Que evite salir a la calle la gente con síntomas. ¿Y los demás qué? ¿Al parque o los bares?", dijo Alonso.

Las redes, como hicieron en otras ocasiones, han respaldado las declaraciones de Del Bosque.

