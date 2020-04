Las redes sociales han temblado después de que saltaran las alarmas ante una información de la CNN sobre el estado de salud de Kim Jong-un. El medio estadounidense publicaba que: "Estados Unidos está confirmando informes respecto a que el líder norcoreano, Kim Jong-un, está en grave peligro después de una cirugía".

A pesar de que el hermetismo de Corea del Norte impide confirmar cualquier tipo de información o rumor en torno al mandatario, la noticia ha dado la vuelta al mundo llegando a ser Trending Topic en Twitter.

Algunos usuarios de la red social han contemplado la posibilidad de que Kim Jong Un se muera y han advertido del peligro que corren los cirujanos que le han atendido.

#NorthKorea#KimJongUn

The doctor who operated on Kim Jong Un right after the surgery: pic.twitter.com/yoIplbAJRm

— Md Tayyab (@khanmohdtayyab) April 21, 2020