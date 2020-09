Los tuiteros se indignan con los diputados de Vox que fumaban a las puertas del Congreso sin respetar la distancia de seguridad

Como ya deben de saber, desde el pasado 14 de agosto en España está prohibido fumar en la calle si no hay una distancia de seguridad. Una norma que todos los ciudadanos estamos obligados a cumplir. No todos la cumplen, eso lo podemos imaginar. Pero si quien se salta esa prohibición es un político, obligado a dar ejemplo aunque sea fumador y no le guste la medida, es normal que cualquier buen ciudadano se indigne: ellos, los políticos, no tienen excusa. Sin embargo, los diputados de Vox fuman cuando y donde les da gana y sin distancia de seguridad, además, que para eso son de Vox y esto es España, su España podríamos decir.

¿Cómo estamos tan seguros de que los diputados de Vox se han saltado la norma? Algún lector podrá pensar que en Tremending les tenemos ojeriza, pero no: han salido por televisión, la pública para ser más concretos, fumando a las puertas del Congreso y sin la debida distancia de seguridad.

Justo antes de la sesión de control al Gobierno, este miércoles por la mañana, TVE conectó en directo con una periodista que estaba muy cerca de la entrada al edificio. De fondo se podía ver a un grupo de diputados de vox fumando en un corrillo. Entre estos estos estaban los diputados Emilio del Valle y Tomás Fernández, informa El Huffington Post.

Una situación de la que se percataron no pocos tuiteros y que denunciaron con rapidez en Twitter. La legión tuitera se hizo eco de este flagrante incumplimiento. Como siempre, aquí recopilamos las mejores reacciones, la mayoría indignadas.

QUE HAY GENTE FUMANDO SIN DISTANCIA EN LA PUERTA DEL CONGRESO ¿PERO ESTO QUÉ ES?#LaHoraDeLa1 @LaHoraTVE pic.twitter.com/Krt4OKR4iz — Diego Rojo (@Diego_Rojo_) September 9, 2020

Sorpresa: los diputados de Vox Tomás Fernández y Emilio del Valle saltándose la prohibiciónde fumar a menos de dos metros. Y sin mascarilla. https://t.co/F2bYCRnaLO — Guillermo Lázaro (@GuillermLazaro) September 9, 2020

Una locura, pero independientemente de la normativa covid, en la última ley antitabaco tampoco se puede fumar en los accesos a instalaciones de la administración pública... cosa que rara vez se cumple, claro. — Ariel Guersenzvaig (@interacciones) September 9, 2020

This is Spain. Spain is different. — Jan Senés???? (@jansenes1804) September 9, 2020

¡La extrema derecha de tiempos pasados! — jeremiasASP (@jeremia73858729) September 9, 2020

Estos son inmunes al covid y al talego — Cotito (@co_cotito) September 9, 2020

Una vergüenza, eso es lo que es. — Carlos (@dogarcar) September 9, 2020