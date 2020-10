Muy buenas y bienvenidos a un nuevo Tremending Topic. ¿Habéis amanecido bien o como Andrea Levy ayer?

Same energy pic.twitter.com/Vqv4hY6ksH — El Majara de Turno (@majara0) October 20, 2020

Pues nada, ya tenemos el show de la ultraderecha montado en el Congreso. LLegó la Moción de Censura

La moción de censura es una cortina de humo para tapar el fachoplón del Cunetas — ???????????????????????? (@Arezno) October 21, 2020

Si dices 45378 veces la palabra "casoplón", mágicamente consigues tu propio casoplón. Abascal es la prueba. — Mauro Entrialgo (@Tyrexito) October 21, 2020

La moción que tiene menos futuro que un submarino descapotable...

¿Por qué lo llaman moción de censura amor cuando quieren decir autopromoción de censura?#MociónDeCensura — Javier Durán (@tortondo) October 21, 2020

— Oye Santi, ¿crees que con él ganaremos la moción?

— Ten fe, amigo Iván. Don Francisco ganó todas las elecciones a las que se presentó.#MocionDeCensura #EspanaPuedeConVox pic.twitter.com/tfhdFRCDE8 — Sara Vegas Martín (@sara_vmartin) October 21, 2020

Plantear una #MociónDeCensura en medio de una pandemia sin precedentes pic.twitter.com/U0jX9idsKv — unmundolibre (@unmundolibre) October 21, 2020

Ufff ¿cómo resumir lo que está siendo?

Madre mía, el discurso de Abascal en la Moción de Censura... pic.twitter.com/GIO43C7M8J — Bender El Que Ofende (@BenderOfuscado) October 21, 2020

Aeropuerto Madrid-Vodafone-Soros-IkerJiménez-SocialComunismo-Chemtrails-EstercoleroMulticultural-Gibraltar-ETA-Chamanes-NiñatosMimados-Golpistas-VirusChino-RepúblicaIslámicaCatalana-8M Barajas — Stéphane M. Grueso (@fanetin) October 21, 2020

Pues el discurso de Vox está siendo lo que se esperaba, de camisa de fuerza

Es lo que tiene estar 44 años sin pegar palo al agua, que te sofocas a la media hora de trabajo. pic.twitter.com/rfBO6UpaCu — Ivanjode (@Ivanjode) October 21, 2020

Xenofobia, machismo, antieuropeismo, conspiranoia, negacionismo... el pack completo

El discurso de Abascal confirma que lo de Vox es pura fachada.#MojónDeCensura — Javier Durán (@tortondo) October 21, 2020

Incluso ha hablado de "estercoleros multiculturales". Y en sede parlamentaria. Ya no disimulan ni se esconden

ESTERCOLEROS MULTICULTURALES ESQ NO SE PUEDE SER MÁS RACISTA HERMANO https://t.co/CAc21KKMNL — Spooky Fernando???????? (@FernandooGala) October 21, 2020

"Estercoleros multiculturales", algo que sólo puede salir de la boca de un nazi. — Luk (@pelillosderaton) October 21, 2020

— Unas oligarquías degeneradas convierten naciones enteras en estercoleros multiculturales.

— ¿Pero qué dices?

— Yo que sé ya. — Super Falete ???????? (@SuperFalete) October 21, 2020

Y luego dice que afortunadamente están surgiendo movimientos patrióticos en Europa. Ya, ya...

La última vez que pasó eso le fue de puta madre a Europa. https://t.co/pmBylJlqOn — laquintacolumna (@laquintacolumna) October 21, 2020

Como de otra época...

Construyendo una radio de galena para disfrutar 100% el discurso de Abascal. — Un Vampiro Andalú (@UnVampiroAndalu) October 21, 2020

Todavía no han dicho "Quieto todo el mundo, al suelo, se sienten coño!", qué decepción la moción de censura de V????X. — Ivanjode (@Ivanjode) October 21, 2020

La ultraderecha no hacía una moción de censura desde lo de Tejero. Entonces también la perdió. — gerardo tecé (@gerardotc) October 20, 2020

Los señores ultras han descargado en el Congreso todos los insultos y descalificativos que tenían en su vocabulario: "Traidores", "golpistas", "renegados", "mafia", "criminales"...

Han acusado al PNV y Bildu de terroristas.. A los partidos Catalanes de Golpistas.. Al PsoE de Criminales, a Podemos de Narcodictaores..

Todos "traidores a la Patria" pero quien crispa son todos.. porque todos son iguales verdad equidistantes?? — SayonaraTroika (@Sayo_P75) October 21, 2020

Tanta locura que se hace difícil hasta seguirles

Madre mía el traductor de signos de Abascal en la #MocionDeCensura#EspañaPuedeConVox pic.twitter.com/9oIbO6spXV — No Soy Del PP ????????️‍???? (@elpadrecorajede) October 21, 2020

Intérprete del leguaje de signos durante el discurso de Abascal. pic.twitter.com/s8gjIe3zrk — Profeta Baruc (@Profeta_Baruc) October 21, 2020

El discurso de Abascal traducido a la lengua de signos.#MocionDeCensura pic.twitter.com/sGiz2UHaKG — El Majara de Turno (@majara0) October 21, 2020

Y entre todas esas cosas, algún viva el rey. Le tiene que estar haciendo una gracia a Felipe VI...

"Viva Felipe VI" dice Garriga, al presentar la moción de censura en el Congreso. Sólo aplaude Vox. En Zarzuela estarán encantados. — AITOR ESTEBAN (@AITOR_ESTEBAN) October 21, 2020

Cada vez que Abascal dice "Viva el Rey" se acerca un poquito más la república a España. — donarfonzo (@donarfonzo) October 21, 2020

Qué pequeña es la España de esta gente

Cuando escucho hablar (bueno, emitir frases) a Abascal, valoro mucho lo rica y diversa que es España. Y lo seguirá siendo, aunque a él le joda. — gerardo tecé (@gerardotc) October 21, 2020

Se han sumado a todas las teorías conspiranoicas posibles sobre la covid. Que si "virus chino" fabricado artificialmente, que si Geoge Soros nosequé, que si las "élites" quieren convertir a la Unión Europea en una réplica de la República Popular China. Que la OMS está en el ajo... No se sabía si era el Congreso, la nave del misterio o un foro de 'librepensadores' de internet.

Resumiendo, que China ha creado un virus comunista en un laboratorio para que Perrosanxe nos robe las Navidades. — Xabibenputa (@Xabibenputa) October 21, 2020

Virus Chino.. Soros.. Implantar Narcodictaduras.. Etarras.. Golpistas.. Falta el Chis de Bill Gates y que la tierra es plana y que salga con el gorro de papel albal.. — SayonaraTroika (@Sayo_P75) October 21, 2020

Los chinos nos han mandado un virus, ¿ETA sigue viva?, Soros, la conspiración venezolano batasuna roja y un experto nos explica que los podemitas van a los Goya con smoking para disimular su cola reptiliana.

Hoy, en la Moción del Misterio. pic.twitter.com/6O0SG7khMU — Javier Durán (@tortondo) October 21, 2020

Vamos, una conspiración de las fuerzas del mal contra los españoles de bien. ¿De qué me suena eso?

Vox: No somos nazis

También Vox: LA CULPA ES DE UNA CONSPIRACIÓN INTERNACIONAL JUDEOMASONA PARA ACABAR CON ESPAÑA — Agorer (@LatveriasDoom) October 21, 2020

El primero en hablar fue Ignacio Garriga

-Esto va a ser tremendo ridículo. No nos apoya nadie y encima los argumentos son para mongolos. No me pueden relacionar con esto pero tampoco podemos echarnos atrás. Hay que sacrificar a alguien del partido.

-¿Al negro?

-Tú me dirás... pic.twitter.com/4twn2by1p1 — La R es secreto. (@LaRessecreto) October 21, 2020

Y ojito, según Abascal si los diputados "renegados" independentistas pueden instaurarán "la República Islámica catalana". De verdad, necesitan ayuda. Están fatal.

Conectamos con Plaza de Cataluña en Barcelona, capital de la República Islámica Catalana. pic.twitter.com/nd5zcJ8Kps — Javier M.M. (@jmmendez_) October 21, 2020

-Santiago no hay huevos a juntar todo lo que odias en una frase

+Qué no!? Sujétame el cubata

-República Islámica Catalana, nunca se me habría ocurrido... pic.twitter.com/S03JeycmKR — MRS ۞ (@mari0mart1ne5) October 21, 2020

Lo de la "República Islámica Catalana" resume muy bien lo que hay dentro del cerebro de los de Vox.

Todas sus fobias en tres palabras. — MARIANO RAJOY FAKE ???????? (@marianofake) October 21, 2020

A tope con la República Islámica Catalana pic.twitter.com/HJD0kc0Iwb — ale~º ????????x????️‍???? ???? SATAN LOONA ???? (@Aleph_Osho) October 21, 2020

Callaros V????xeros que no escucho el himno de mi República Islámica Catalana pic.twitter.com/yEwr24dRDh — Bat-uitero ???????? (@Bat_uitero) October 21, 2020

Ahora mismo son trending topic Abascal, China, Soros, Franco, Trump i República Islámica Catalana. En la sede de Vox deben de estar más o menos así... pic.twitter.com/vgDa7HyPcj — Laura #BCNAntimasclista (@laurapcastano) October 21, 2020

La República Islámica Catalana recibiendo los 12 puntos de Turquía ???????? y Azerbaiján ???????? en Eurovisión #MocionDeCensura pic.twitter.com/8bToBivVeo — Haku ???????????? (@EuroHaku) October 21, 2020

República Islámica Catalana, lo que hay que hacer para seguir chupando de la teta.????‍♀️????‍♀️????‍♀️???????????????????? — cristina fernandez (@juevesantes) October 21, 2020

Cuánto odio, por favor...

La ultraderecha esté cabreada siempre. Y con razón. Lo suyo es una derrota continua. Por mucho que griten, siempre habrá gente libre, feminista, negra, homosexual, atea, que hable idiomas... Hoy van a perder la moción de censura, pero mañana y pasado y al otro seguirán perdiendo. — gerardo tecé (@gerardotc) October 21, 2020

Después, Abascal ha tenido el cuajo de leer los nombres de todas las víctimas de ETA, por si no era poco utilizarles en conjunto, hacerlo uno por uno...

Ahora que siga Abascal leyendo los 130.199 españoles asesinados por el franquismo que añora. — AntonioMaestre (@AntonioMaestre) October 21, 2020

O las 1.070 mujeres asesinadas desde 2003 por la violencia machista que niegan https://t.co/o6itkYKACN — Ana Ordaz (@AnaOrdaz_) October 21, 2020

@Santi_ABASCAL, es una falta de respeto a la memoria de mi aita q utilices su nombre. No sé si sabrás que mi aita luchó contra el franquismo y era un firme defensor del diálogo y la democracia. No voy a permitir que manches su nombre. Basta ya de utilizar a las víctimas #AskiDa — Maria Jauregi (@MJauregiLasa) October 21, 2020

La parte leída, muy contundente. Las réplicas ya tal

Abascal lee / Abascal improvisa pic.twitter.com/9o8rKziCBn — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) October 21, 2020

El PP sigue sin desvelar qué votarán a todo esto...

Los nazis proponen ilegalizar partidos, eliminar las autonomías, expulsar a todos los inmigrantes y perseguir a las ONGs. En el PP están pensando qué votar a esto. — Mauro Entrialgo (@Tyrexito) October 21, 2020

"Es tan bochornoso que ya votaré 'abstencion' o 'no' cuando me lo ordene el señor ese que manda..." https://t.co/NdAayXfETI — Stéphane M. Grueso (@fanetin) October 21, 2020

Con ese discurso, el vapuleo dialéctico que les están dado el resto de grupos era de esperar

Retuitea para que @gabrielrufian empiece así: "La última vez que un ultraderechista subió a esta tribuna para intentar cargarse al Gobierno tenía sus mismos argumentos, pero además llevaba tricornio y pistola en alto.

Eso sí, el resultado y el ridículo van a a ser los mismos". — Javier Durán (@tortondo) October 21, 2020

Mañana sigue el show, porque es lo único que habrá en una moción que no pretende triunfar y que no tiene más intención que lograr minutos de tele, como ha resumido Aitor Estéban

ULTRAFAN de Aitor Esteban, enorme. Ni 2 minutos, y a tomar por saco... #MocionDeCensura pic.twitter.com/AhB5psGAzh — Luis Endera (@Luis_Endera) October 21, 2020

Abascal ha conseguido algo que no se vio nunca en este país, que la izquierda se una y la derecha se fracture. Yo no sé porque no tiene ya una estatua. — Dios (@Sr_Dios) October 21, 2020

Habrá que aguantar un día más, pues. Esperemos que pase pronto...

