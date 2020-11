El emotivo discurso de Joan Baldoví sobre el valenciano: "¿Es superior la lengua que le enseñó su madre a la mía?"

Ayer en el Congreso el portavoz parlamentario de Compromís,Joan Baldoví, dio toda una lección de lo que es ser un buen parlamentario. Ocurrió durante el debate en el Pleno de la Cámara de una proposición no de ley presentada por Vox en plena polémica del castellano por la reforma de la ley educativa, la LOMLOE o también llamada Ley Celaá, para que se garantice el derecho de los españoles a estudiar "exclusivamente" en castellano, lo que en realidad supone una "imposición", olvidándose del resto de lenguas cooficiales.

Se quejan la derecha y la ultraderecha de que la ley Celaá suprime la mención expresa al castellano como lengua vehicular en la educación. Claro, PP y Vox andan más que revueltos gritando a los cuatro vientos que el español está en peligro de extinción en aquellos territorios donde hay otra lengua cooficial. La realidad, como bien sabe cualquiera que tenga dos dedos de frente, es otra: no hace falta que un papel diga expresamente que el castellano tenga que ser lengua vehicular para que sea la más hablada en Catalunya, Euskadi, Galicia o la Comunitat Valenciana.

Pero mucho mejor que nosotros lo dijo Joan Baldoví en un discurso impecable, bien construido, honesto, emocional y sincero a cuenta de la fortaleza del castellano y de la convivencia entre las diferentes lenguas que se hablan en España, sin la necesidad de que ninguna se imponga sobre la otra. "Si no lo consiguió Franco, no lo van a conseguir ustedes", resumió el diputado de Compromís, quien además le dio un toque sentimental a sus palabras: "Mi madre me regaló dos cosas, como a todos ustedes: su amor y su lengua: el valenciano. Por eso escribo, pienso, amo en valenciano. ¿Es superior la lengua que le enseñó su madre a la mía? ¿Es más española su lengua que la mía?". Como seguimos pensando que verlo siempre es mejor que contarlo, les dejamos aquí el vídeo que el propio Baldoví ha colgado en su cuenta de Facebook.

Una atronadora ovación ha retumbado en las redes sociales. Aquí les dejamos algunas de las mejores reacciones vistas en Twitter.

Gracias en nombre de un valenciano de adopción que llegó de Murcia con 8 añitos. ???????????????????????????????? https://t.co/NaPwoLQvUs — Manu Lajarín ???? (@ManuLajarinTV) November 17, 2020

Tots els pèls de punta... Bravo, Baldo!!! Les nostres xiquetes i xiquets seguiran sent els amos de la casa i del carrer, de la llimereta dolça i la flor del taronger. Seguim i seguirem ???????????? https://t.co/Ui158jV2f8 — Mónica Oltra Jarque (@monicaoltra) November 17, 2020

Les coses no es poden dir més clares ni resultar tan obvies. Només els curts de ment o els malparits poden dir que no tens tota la raó. Siguen del partit que siguen!!! — Muntanya de diumenge (@diumengedeserra) November 17, 2020

@joanbaldovi grazas por defender a lingua galega e demáis linguas cooficiais, GRAZAS!!! Deixoche por aquí unha viñeta en galego de @OBichero do 2009, que podría reflexar o mesmo en Valenciá. As linguas son cultura, tradición, aprendizaxe, e iso moitos nunca o entenderán. GRAZAS. pic.twitter.com/nuFnHRfvmr — Pitu Albarellos (@pitu_albarellos) November 17, 2020

El debate de la lengua, como casi siempre, es estéril. Pues los que somos bilingües pensamos de una manera y los que no lo son de otra (generalmente) y no es fácil llegar a acuerdos. El gallego, para mi, es un signo identitario pero que no utilizo para separarme de nadie. — Bani (@Bani72752737) November 17, 2020

En las