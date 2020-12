¡¡¡Por fin viernes!!!

Además viernes de puente.

Una noticia genial (para los que tengan puente, claro).

A disfrutar el que pueda. Pero, eso sí, en casita que hace frío.

Vamos con la ronda a la actualidad de esta semana con la mirada crítica pero sosegada y siempre constructiva de los tuiteros.

Empezamos por las malas noticias: un grupo de astrónomos ha realizado simulación que prevé que el Sistema Solar se desintegrará totalmente antes de lo que se pensaba. Pues bien, otra más de este 2020.

Mientras aquí, en la Tierra, España se prepara para la Navidad con uno de los planes más laxos de Europa. Pues vaya...

A Isabel Díaz Ayuso, aún así, le parece muy restrictivo todo. Pero bueno, ya sabéis: es Ayuso. Podemos esperar cualquier cosa.

Yo restringiría todo mucho más.

En cualquier caso, tener cuidado está en nuestra mano. Lo suyo es reunirnos poco o nada. Y de hacerlo, sólo con allegados.

La celebración de las campanadas en la Puerta del Sol no podrá ser este año. Esto hay que asumirlo ya y seguir con nuestras vidas.

Ok, no podemos celebrar las campanadas en la Puerta del Sol ¿Pero podemos seguir criticando el vestido de la Pedroche?

Por si se le ha olvidado a alguien, recordamos el detallito de que seguimos en medio de una pandemia munundial. Aún estamos a tiempo de aprender...

Venga, que no nos queda nada para las vacunas. En Reino Unido ya están en ello.

También esta semana hemos aprendido un nuevo concepto, el de "orgías rivales" con ultraderechistas. No preguntéis demasiado.

Y luego está el tema de los Presupuestos, que a PP y Vox les parece que son terribles porque hay muchos partidos que los apoyan. Pero así, tal cual.

Acabamos una semana en la que hemos tenido, eso sí, una buena noticia: Ayuso ha inaugurado un nuevo hospital.

Bueno, hospital, hospital...

Un hospital que no tiene paredes, ni puertas, ni quirófanos, ni personal y que ha costado (hasta ahora) el doble de lo presupuestado.

— Love Will Tear Us Aznar (@lwtuaznar) December 1, 2020

— ¿Cuándo me van a operar, Isabel? — No hay quirófanos, solo Maxibons. pic.twitter.com/hr1WHIOlQq

-Tenemos un hospital de referencia en España.

-Tiene quirófanos?

-No.

-Paredes?

-No.

-Baños?

-No.

-Medicos?

-No.

-Sobrecostes?

-Mira tú por dónde, eso sí. pic.twitter.com/oqhxeHb3oI

— Bender El Que Ofende (@BenderOfuscado) December 2, 2020