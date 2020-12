"¿Curso para ligar o miembro de 'La Manada' explicando sus movidas?": el estrambótico 'coach' que se ha hecho viral

No sabemos quién es ni de dónde ha salido, pero el ponente de un curso para ligar (o eso creemos que es) se ha hecho viral merced a sus estrafalarios consejos para conquistar a las mujeres. Sabemos que las técnicas del coaching, tan de moda en los últimos años, pueden resultar a veces curiosas, sorprendentes, llamativas, diferentes... pero lo de este coach, o lo que sea, es directamente estrámbotico y está trufado de topicazos. Hay varios vídeos de ese taller circulando por Twitter, pero hemos escogido este para abrir boca y situarles en contexto.

¿Curso para ligar o miembro de la manada explicando sus movidas?pic.twitter.com/OxxHSHCaHU — Siberet (@SiberetSiberet) December 16, 2020

¿Círculos de energía? Cómo diría Matías Prats...

Lo único que sabemos es que este taller para ligar se llama Técnicas para ser percibido con alto valor social y que el pretendido experto desarrolla unas ideas que no tienen desperdicio: vean cómo explica lo que hay que hacer para llamar la atención cuando uno entra en una discoteca. Impagable, vean.

PERO QUE ES ESTO JAJAJA pic.twitter.com/RAVbu3kvQJ — ????Elos???? (@Elos_357) December 15, 2020

Podríamos decir muchas cosas, pero vamos a dejar que sean tres tuiteros los que hablen por nosotros. Nos representan.

Un curso para ligar. Qué decir. ¡¡Me parto!!

Entrar saludando jajajajajaja — Pelayo Maojo (@pmaojo) December 15, 2020

Lo peor del profesor ese del "curso de ligar" no es que recomiende saludar a gente que no conoces para fingir ser popular, sino que use "qué pasa, crack" a modo de saludo. — albertpelias (@albertpelias) December 15, 2020

Decidme que el video ese del curso de ligar es falso.

Por favor.

No puede ser verdad. — Alf (@AlfGeos) December 15, 2020

Pero el ridículo no acaba ahí. Atentos a este otro momento del curso.

Heteros, estáis ligando mal, hay que entrarle a los tíos pic.twitter.com/9KcSYafUJu — k o r a h (@Korah_FF) December 15, 2020

¿Fingir que se ignora a alguien para captar su atención? Esa técnica es más vieja que el que esto escribe. La legión tuitera también se lo ha tomado con humor, porque esto es imposible tomárselo en serio.

Esto que es? Clases para ligar?? No me jodas rediossss. Donde está el acercarse hablar un rato, invitar a una copa y demás?? Ir y saludar a los tíos e ignorar a las tías?? En mi epoca os limpiábamos a todas las chavalas. — Ronin (@tonoultra) December 15, 2020

Desconocido se acerca a un grupo de chicas con un chico. Desconocido saluda al chico y se va. Chica: ¿Quién era ese y por qué quiero follármelo? — k o r a h (@Korah_FF) December 15, 2020

Me gustaría pillar una entrada para esta Masterclass, ya me he visto todas las comedias de Netflix y quiero material fresco — Alex Roga ۞ (@Alex_Roga) December 15, 2020

Pero, esperen, que todavía más. Hay va otra técnica infalible:

Aquí les va otra técnica que funciona de putísima madre pic.twitter.com/Ji4qTMuyep — ????Maraiah???? (@vamoaverr) December 15, 2020

No somos ni mucho menos expertos, ni tampoco queremos repetirnos, pero en Tremending creemos que eso se ha llamado toda la vida psicología inversa. Los tuiteros también lo creen, a tenor de sus comentarios.

No me quiero imaginar a todos los asistentes el viernes tras el curso????????‍♂️????‍♂️????‍♂️ — ruben navarro (@rubennavarro100) December 15, 2020

No me quiero imaginar a todos los asistentes el viernes tras el curso????????‍♂️????‍♂️????‍♂️ — ruben navarro (@rubennavarro100) December 15, 2020

Losers. Yo uso mi propia técnica. https://t.co/2TADWmtcyc — Antonio Marcelo ???? (@AntonioM_Libros) December 15, 2020