Hay historias que llegan a lo más profundo del alma, que sobrecogen y que hacen que se nos escapen las lágrimas. Es el caso de la historia que Sergio Juan ha querido compartir en Twitter a través de un hilo que ha emocionado a la comunidad tuitera. Este sanitario del hospital Reina Sofía relata cómo les llegó hace unos días a urgencias un niño de 3 años en coma. "Desde ese momento todo el servicio de urgencias se vuelca en el paciente", explica. Se desencadena una carrera frenética por rebajar la fiebre, estabilizar al pequeño y comenzar a determinar un primer diagnóstico.

Comienzan a suministrarle los antibióticos con la sospecha de que pueda tratarse de una meningoencefalitis. Se procede también a entubar al niño, se la hace un TAC de urgencia y se le traslada al hospital Miguel Servet. Sergio sigue trabajando en su historial pero la cabeza no puede dejar de pensar en el pequeño. Hasta tal punto se involucran los profesionales de nuestro sistema de salud. Agotado, tras 31 horas de trabajo, le llega la noticia. "Se me saltan las lágrimas". Lo mejor es que se lean el relato completo:

Os voy a contar una historia.

Ayer nos llego a la urgencia un niño de 3 años en coma.

Nos comentan que tenía fiebre y la madre se lo ha encontrado que de repente perdía el conocimiento. Tiempo de espera 0 segundos (por el tema de las quejas de que hay que esperar) — Sergio Juan (@serju1970) June 1, 2021

Desde ese mismo momento todo el servicio de urgencias del hospital reina Sofía se vuelca en el paciente

Primera impresión , convulsión febril, se hace el ABCDE de la reanimación, se asegura vía aérea, se pone oxígeno, monitoriza y canalizan 2 vías periféricas — Sergio Juan (@serju1970) June 1, 2021

Al descubrir al paciente vemos petequial (sospecha de sepsis) inícianos tto antibiótico de inmediato y empezamos a tratar la posible crisis febril. Sin respuesta tras 2 dosis de midazolan y una de Keppra.

La sospecha de sepsis:menongoencefalitis es cada vez más alta — Sergio Juan (@serju1970) June 1, 2021

Dado el estado del niño en coma se decide intubar al paciente, nos costó dos intentos, y una vez se nos fue a bronquio derecho colapsando el pulmón izdo( gajes del oficio) se retiró el tubo y arreglado. Se hizo TAC de urgencia que fue normal y se traslada al Miguel Servet — Sergio Juan (@serju1970) June 1, 2021

El traslado lo hicieron los compañeros de la UVI móvil (unos cracks para esto) y llegó estable e ingresa en la UCI-P, previamente en nuestro hospital también canalízanos una femoral (vía central por si fuera necesario drogas para la circulación ).

En la UCI-P lo reciben — Sergio Juan (@serju1970) June 1, 2021

Y yo ya tras 4 horas me voy a descansar, ahora toda la noche en vela para mis compañeros.

A primera hora tengo un mensaje de que el niño ha estado estable y que van a intentar retirar el tubo a ver qué tal responde neurologicamente.

Yo me voy a casa a las 14 h — Sergio Juan (@serju1970) June 1, 2021

Tras 31 h de trabajo y con el pequeño en la cabeza.

Normalmente en este mundillo y en cercanías solemos tener contactos y hoy a las 16 h me manda un WhatsApp mi amiga de la UCI

"Alvaro está viendo dibujos animados"

Se me saltan las lagrimas — Sergio Juan (@serju1970) June 1, 2021

Que gran trabajo de mi compañera pediatra de la intensivista de mis compañeros de urgencias de enfermería y auxiliares, radiólogos, técnicos de trasporte compañeros de uvi móvil y de UCI pediatría

Sois los mejores — Sergio Juan (@serju1970) June 1, 2021

La emoción de la historia y la empatía que ha despertado ha hecho que muchos tuiteros tampoco pudieran reprimir sus lágrimas entre muestras de agradecimiento y respeto a unos profesionales que se vuelcan por salvar las vidas de sus pacientes:

Si si, muy bonito que los deportistas ganen millones por su esfuerzo y dedicación pero y los médicos como ustedes? Ustedes merecen también esa remuneración por la relación riesgo/sacrificio/estudios/relevancia. Mis respetos. — Ivan Alexander (@ijaen) June 1, 2021

Jope y a mí leyéndote ???????? graciasss. En el rellano de mi piso somos tres vecinas, una, o sea yo mayor, las otras dos enfermeras. En marzo del año pasado todos los días me picaban por si necesitaba algo. Sois de una pasta especial???????? — Libertadddd (@Libertadddd) June 1, 2021

