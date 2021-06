Por Tremending

Se va acercando la fecha de la nueva ‘foto de Colón’ y en el PP algunos no parecen tener muy claro que esta imagen junto a la ultraderecha les vaya a beneficiar. Casado acudirá el próximo domingo a esta manifestación contra los indultos del ‘procés’, que reeditará la famosa imagen de las tres derechas en 2019 contra Pedro Sánchez.

Por el momento Ayuso sí ha confirmado su asistencia (cómo no) pero varios barones autonómicos del PP ya han informado de que no asistirán, cada uno con una excusa diferente. El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha dicho que no puede ir porque "son las fiestas de Salamanca". Su homólogo andaluz, Moreno Bonilla, ha alegado "motivos personales". Por su parte, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que tiene una reunión con el Papa Francisco el lunes en el Vaticano.

Yo muchas ganas no veo… pic.twitter.com/NZtMP5AGSj — Irene Rupérez (@IreneRuperez) June 8, 2021

Unas disculpas que han llamado mucho la atención a los tuiteros, que se han animado a ofrecerles otras excusas malas:

"Uf, el domingo? El domingo es día de lavadoras en mi casa " — Tabernita???? ???? (@Tabernita) June 9, 2021

El domingo? Queremos ir a misa! (Un clásico) — Jack Starsky (@Ja7eL) June 9, 2021

Por 25 pesetas, excusas para no ir a Colón el próximo domingo pic.twitter.com/o0kjWMo0WZ — fcj.???????????? (@fcj1970) June 9, 2021

No iré a Colón porque tengo que bañar a mi pez — Arturo Gamonal. Panic at the Zoo (@gamokhan) June 9, 2021

Por cierto, Alberto Núñez Feijóo dice que no puede ir a la mani puesto que el lunes por la mañana tiene una audiencia con el Papa y viaja el domingo. Bueno, hay un vuelo Iberia el domingo que sale de Madrid a las 19h45 y a bien precio, 55€. Mala excusa. — José Luis Sanchez (@joseluiis) June 9, 2021

"El domingo es que vamos al pueblo a ver a los abuelos" — Squire Zeta-Jones (@Squire_ontweet) June 9, 2021

Casado huele un poco a fiambre político. https://t.co/kzm0lce16x — Margaret Castor ????????️‍???? (@MargaretCastor) June 9, 2021

No iré a Colón porque tengo que peinar a mi rana — NonnyNá (@MascarellDiego) June 9, 2021

"No iré a Colón porque iré a Copérnico". — Aquel Coche (@Aquel_Coche) June 9, 2021

"No iré a Colón porque tengo que echar de comer al gato" — Marys Crane ???? #MET (@MarysCrane) June 9, 2021

"No iré a Colón porque tengo el coche en doble fila". — Mar Calpena (@mcalpena) June 9, 2021

Soy abogado… Soy secreta… Estoy nervioso, estoy separao y estoy divorciao… No hago daño a nadie… Soy testigo de Jehová y del Opus Dei… No me peguen por favor… No me peguen que estoy embarazada… — Arcatriz Erbauer ????☂️ (@S_Erbauer) June 9, 2021

Ese compa ya está muerto, nomás no le han avisado lalalala — Kurganson (@kurganson) June 9, 2021