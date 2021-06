El multimillonario y fundador de Amazon, Jeff Bezos-Isaiah J. Downing /REUTERS

Por Tremending

Más de 76.000 personas han firmado una petición en la plataforma Change.org para que el hombre más rico del mundo, Jeff Bezos, que en julio se propone viajar al espacio, se quede para siempre fuera de la Tierra.

No permitan a Jeff Bezos regresar a la Tierra, es el nombre de la petición iniciada hace dos semanas por Ric G., quien se propone lograr 150.000 firmas y situarla entre las más populares de Change.org. En el texto señala "los multimillonarios no deberían existir… en la Tierra o en el espacio, pero tendrían que decidir quedarse allá".

Según anunció el propio Bezos, se propone viajar al espacio junto a su hermano Mark el próximo 20 de julio en el primer viaje tripulado de su compañía Blue Origin.

En internet todo puede pasar y esta no ha sido la única petición curiosa acorde a las excentricidades del multimillonario y director ejecutivo de Amazon. Los internautas también han comenzado a recoger firmas para que Bezos compre y se coma a la Mona Lisa. El famoso cuadro de da Vinci ha sido tasado en 880 millones de dólares, una cifra que el millonario –que posee una riqueza de 193.5 mil millones de dólares– no tendría problema en gastar. "Si no es ahora, ¿cuándo? Si no es él, ¿quién?", bromean los firmantes.

Ya que no sirve para nada por lo menos las risas: Petición · We want Jeff Bezos to buy and eat the Mona Lisa · https://t.co/gyMIty8jaI https://t.co/4pnIHExn5n — Juan Antonio Guerrero (@juananguerrero) June 20, 2021



Las alocadas peticiones ha desatado las risas de los Twitter, que han deseado que la última hubiera sido un episodio de Black Mirror:

Also uhhhh has anyone seen about the petition for Jeff Bezos to buy and eat the Mona Lisa? pic.twitter.com/gD4r29PcnK

— D E A T H W I S H (@HopeIsAPrison) June 15, 2021

jajajajajaja una petición para que Jeff Bezos no regrese a la tierra jajajajahttps://t.co/gt7uF4aUYJ — Bobby ???? Paradis (@_Daphne_Grimm_) June 22, 2021

Would actually love for this to be an episode of Black Mirror.https://t.co/jrkTflDJcN — Candace Opper (@candaceopper) June 15, 2021

Jeff Bezos, repudiado en la Tierra: más de 70.000 firmas piden que se quede en el espacio //informalia.eleconomista.es/informalia/actualidad/noticias/11285136/06/21/Jeff-Bezos-repudiado-en-la-Tierra-mas-de-70000-firmas-piden-que-se-quede-en-el-espacio.html vía @elEconomistaes — Mar (@yubartina) June 22, 2021