Desde los secuestros de los aviones hasta el derrumbe de las Torres Gemelas: el hilo viral que narra los hechos del 11-S

Por Tremending

Este sábado se ha hecho viral un hilo de Twitter que narra los hechos que sucedieron el 11 de septiembre de 2001. Un tuitero ha decidido explicar todo lo que sucedió desde las 7.30 horas de la mañana de hace 20 años hasta que las Torres Gemelas se derrumbaron.

El hilo cuenta momentos que han impactado a la red social como fue el aviso de la auxiliar de vuelo Betty Ong a la línea de emergencias de American Airlines: "Estoy… en el vuelo 11. Nuestro número 1 fue apuñalado. Nuestro auxiliar está apuñalado. Nadie sabe quién apuñalo a quién. Tampoco podemos levantarnos e ir hacia la clase business en este momento porque nadie puede respirar. Han arrojado gas pimienta. Y no podemos entrar en la cabina de vuelo, la puerta no se abre. No sé, creo que es un secuestro".

✈️ Especial 11-S (1ª parte) Hace hoy 20 años el mundo cambió. Tal día como hoy, un 11 de septiembre, pero de 2001, diecinueve terroristas utilizaron 4 aviones comerciales para sembrar el terror y la muerte en EEUU. Fallecieron 2.996 personas, 2.606 de ellas en el WTC ???? HILO ⤵️ pic.twitter.com/0zNsf5c6gJ — Pato Aviador (@PatoAviador) September 11, 2021

El tuitero también narra que los pasajeros secuestrados telefonearon a sus seres queridos, pero que la única grabación que se conserva es la llamada de Brian Sweeney, que se quedó en el buzón de voz de su mujer: "Julie, soy Brian. Escucha, estoy en un avión que han secuestrado. Si las cosas no sale bien, quiero que se sepas que os quiero, que os vaya bien y tengáis buena vida".

El hilo ha sido muy compartido por Twitter y tiene más de un millón de impresiones.

Ampliamente recomendable un dia como hoy https://t.co/zBHMVUmgw0 — Carles Enric (@carlesenric) September 11, 2021

Este no es otro hilo más sobre el 11-S. Es un hilo redactado concienzudamente y con toda seriedad por un profesional de la materia, experto en investigación forense de accidentes aéreos. Si sólo váis a leer uno, que sea este. https://t.co/VWaCVQo3d3 — Enaitz (@Enaitz_Jar) September 11, 2021