"Zasca nivel experto": el tuit de Moha Gerehou a un tuitero que se queja de supuestas ayudas a los migrantes sin papeles

No siempre vale la pena. No siempre hay ganas. Pero en ocasiones conviene plantar cara al cuñadismo de barra de bar, ese que sin datos ni fuentes se dedica a estigmatizar a los que menos tienen. Eso ha hecho el periodista y divulgador antirracista Moha Gerehou, enfrentarlo con información dando lugar a un zasca memorable.

Me fascina la gente que habla de las personas en situación irregular como si fuera un puesto de trabajo al que optas voluntariamente a través de LinkedIn y no como una situación impuesta injustamente. https://t.co/3npXB2XFQD

Y la respuesta, como era de prever, ha generado multitud de reacciones…

Pues no, no viven de ayudas, entre otras cosas porque no hay ninguna ayuda del estado para personas en situación irregular. Y no "siguen" viviendo de ayudas porque para regularizarse necesitan un trabajo, y para renovar su residencia necesitan pagar Seguridad social. Listillo!

