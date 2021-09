Por Tremending

Ahora que está en la órbita del PP, Toni Cantó no se pierde un solo acto del partido conservador. Es más, aunque esté próximo a Isabel Díaz Ayuso, ayer, miércoles, participó en la Convención Nacional del PP, donde volvió a dejar una de sus ya habituales perlas dialécticas que tanto llaman la atención a la legión tuitera. Esta vez fue a cuenta del posicionamiento político de los artistas en España. El PP de Madrid ha colgado el momento en su cuenta de Twitter.

Cuando escuchéis a esos artistas que son partidistas, recordad que son una élite y que no representan al sector cultural ni artístico. ▶️ @Tonicanto1 #CreemosLibertad pic.twitter.com/VH04Juibuq — PP Comunidad de Madrid (@ppmadrid) September 29, 2021

Vamos, que Cantó ha cargado con dureza contra los artistas de izquierda, los verdaderos malos de la película. Eso entra dentro de lo previsible en alguien tan imprevisible y cambiante como Toni Cantó; pero decir que en España "posicionarse a la derecha tiene un coste" es quizás un poco exagerado. Cantó lo pone fácil: en su caso el coste son 75.000 euros de sueldo al año por dirigir una Oficina de Defensa del Español en la Comunidad de Madrid que aún no se sabe muy para qué sirve ni qué va a hacer. Es más, algunos tuiteros han respondido a Cantó y le han recordado el coste que en los últimos años ha tenido para algunos artistas de izquierda significarse políticamente. Miren el próximo tuit: son cuatro fotos y sobran las palabras.

No contento con eso, Cantó también critica la "patrulla moral" que según él está creando la izquierda porque, según dice, antes esa cultura de izquierdas "se pasaba el día pintarrajeando los muros de las ciudades con eslóganes muy bonitos sobre libertad de expresión. Pero son los mismos que ahora cancelan expresiones e intentan censurarnos lo que podemos y lo que no podemos decir". A su entender, en este momento la cultura y el arte de izquierdas "se está convirtiendo en algo mojigato y censor". A su entender, esa actitud va en contra de lo que debe significar el arte y la cultura, que "debe ser crítica y libre". Parece ser que Cantó no ha visto el tuit anterior. Es más, nos atrevemos a decir que Cantó parece no haber vivido en España en los últimos años.

Como siempre que Cantó abre la boca para opinar, las reacciones en Twitter no se han hecho esperar.

Si señor toda la razón del Mundo…. Se refiere a nacho cano, verdad? — Miguel Pina (@pinader69) September 29, 2021

Dice Toni Cantó que "En España que los artistas se posicionen a la derecha tiene un coste", claro que si, en su caso 80.000€/año. — Andrés Niporesas ???? ❤️???????? (@DesFErebrado) September 30, 2021

Cuando escuches a un artista vivir de un chiringuito, no le escuches, habla por quien le paga y no por el arte — Francisco Javier González (@javierglezv) September 29, 2021

Claro por eso haces lo mismo ahora. Ni una crítica a tu PP. Jajajaja — Roger Calleja sanz (@Roger_Calleja1) September 29, 2021

Sr. Cantó ni usted se cree lo que está diciendo, salvo una cosa usted representa al 0,0000000000001 de la casta de actores que se han precipitado en caída libre en el PP, pero cobrando 75.000€, no es por amor al arte. — Ebolaños (@Ebolaos3) September 29, 2021

Toni Cantó si es élite en algo es en transfuguismo — Billy Pendio (@youtruckingtome) September 30, 2021