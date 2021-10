¿Qué es esa sensación tan buena? ¿Es viernes otra vez? ¡Sí!

Venga, ¡a celebrar la vida!

Aquí empieza un Tremending Tópic protagonizado por completo por el PP. Esta semana están celebrando su Convención Nacional y… uff, es que no sabe uno ni por donde empezar.

Todo están siendo buenos invitados.

He leído el titular y me parece maravilloso que valga igual para informar del volcán de La Palma y de la convención del PP.

Lo cierto es que les ha pasado de todo. Primero Pablo Casado hablando, que ya de por sí es un mal trago. Pero es que fue el tío y dijo que Santiago de Compostela es "la cuna de la civilización occidental". Es que tiene necesidad de exagerar todo siempre…

Después hicieron una mesa llamada 'feminismo liberal'. Y, claro, una de las ponentes no pudo aguantarse:

Pobre Casado, todo le sale mal.

¿Terminó aquí la cosa? Ni de broma, ahora viene lo mejor. Casado invitó a Nicolás Sarkozy y le puso como ejemplo de gestión y de "valores" y "principios". Al día siguiente, en su país, Sarkozy fue condenado por financiación ilegal. Maravilla.

Pero ojo, que la cosa sigue. Aznar, invitado también, se burló del presidente de México y aseguró que "el indigenismo es el nuevo comunismo".

Con la cosa ya completamente desatada, llegó Mario Vargas Llosa y, en otra mesa, dijo que los latinoamericanos "saldrán de la crisis cuando descubran que han votado mal". Y añadió: "Lo importante de unas elecciones no es que haya libertad en esas elecciones, sino votar bien".

Eso me suena de algo…

En fin, que la estrategia de la Convención no sé si les ha salido muy bien…

¿Y Ayuso? ¿No le ha entrado el picorsito de soltar alguna? Pues Ayuso tiene lo suyo en su gira por EEUU, que también tiene tela.

Isabel Díaz Ayuso en Nueva York me recuerda a mí cuando estuve allí. Lo disfruté mucho pero no me enteré de nada.

Ha sido todo un éxito, como imaginaréis. Se ha ido a Nueva York y a Washington a que la entrevisten en Telemadrid y otros medios de España. Para ese viaje no hacían falta alforjas…

La idea era promocionar Madrid en EEUU.

La cosa ha salido… en fin.

Allí ha aprovechado para cargar contra el Papa, porque los adversarios falibles ya se le quedan pequeños.

Eso sí, allí se ha reunido. ¿Con quién? Bueno, digamos que ella se ha reunido. Y ya está.

Eso sí, también ha malmetido con eso del "indigenismo" y, claro, por lo que sea eso por allí no ha sentado muy bien.

Para finalizar, Ayuso ha concluido que "se habla muy poco de Madrid en Norteamérica". Qué maravilla de política tenemos con ella.

Aunque no te lo creas, incluso en el resto de España hay gente que no habla de Madrid. https://t.co/txrWlirDf6

Vamos, que un completo éxito.

Jeje, qué graciosa haciéndonos reír por ahí…

Eso sí, señores del PP, por favor, otra otra vez racionen un poco que, sinceramente, hay días que no podemos seguirles el ritmo…

LO ESTÁS VIENDO, LO ESTÁS RIENDO (LOS TUITS ABSURDOS DEL DÍA)

– VOY UN POCO REGULA TIO

– VAMO PA CASA YA ENGA

– SI PERO VOY A LLAMA A LA FATI

– NO TIO NO LLAME A TU ESNOVIA POR FAVO

– LA EXO DE MENO TIO SOLO SINCO SEGUNDO NESESITO ESCUCHAR SU VOS

– ENGA LUEGO MAS TARDE LA LLAMA

– NADIE ME KIERE TIO

– NO VENGA TODOS TE KEREMO pic.twitter.com/MuAv2zxz6J

— MALACARA (@malacarasev) September 30, 2021