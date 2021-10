Por Tremending

El escritor Arturo Pérez-Reverte sigue promocionando su nueva novela, El italiano. Este jueves le tocó ir a El Hormiguero para, además de divertirse como es preceptivo cuando se visita a Pablo Motos, cantar las virtudes de su libro. Sin embargo, como suele ocurrir a menudo, cuando habla Reverte sube el precio del pan. El escritor nos tiene acostumbrados a declaraciones contundentes y a frases lapidarias, muchas de ellas pronunciadas con autoridad. En la entrevista con Motos soltó un par de ellas y el patio tuitero se ha revuelto un poco.

Reverte no sólo habló de su libro, sino que tocó muchos palos, porque otro de los rasgos del escritor es que puede opinar con autoridad de todo los asuntos. Pero dejó dos declaraciones para el recuerdo: una sobre el lenguaje inclusivo y otra sobre Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno.

Sobre la primera cuestión, la del lenguaje, fue tajante: "Soy un anti-inclusivo radical". También afirmó con cierto tono displicente esto sobre la ministra de Igualdad: "¿Me va a cambiar a mí el lenguaje Irene Montero? A la lengua española déjela tranquila". No es menos cierto que Reverte también reconoció que el lenguaje se basa en muchas pautas machistas y tiene claro que debe cambiar: "Eso es indiscutible"-

El escritor también se refirió a Pedro Sánchez, a quien definió como un personaje "interesantísimo para un novelista". Ahí se acabaron las supuestas alabanzas al presidente del Gobierno porque luego Reverte no tuvo piedad con él: "Es malo, chulo, ambicioso, arrogante y cínico. Es un pistolero. Ha matado a todos y no ha matado al Rey porque le interesa. Si mi hija se casara con él a lo mejor no estaría muy contento, pero es un tipo muy interesante". Dijo más cosas sobre Sánchez, pero las pueden ver en el siguiente vídeo.

Por supuesto, la diversión de Reverte en El Hormiguero ha tenido eco entre la legión tuitera.

Pablo Motos y Pérez Reverte en el Hormiguero y no sé cuál es peor — Marry (@mariagmcaro) October 7, 2021

Si lo de Pablo Motos y Pérez-Reverte no ha acabado así, la entrevista no ha merecido la pena. pic.twitter.com/h3brVp30V7 — Bender El Que Ofende (@BenderOfuscado) October 7, 2021

A él solo se la cambia toni canto! — Juan Eduardo Mendez Miranda (@jedomm) October 8, 2021

A esa foto le falta un tirador de Cruzcampo y una tragaperras al fondo. — David Rendo (@davidrendo) October 8, 2021