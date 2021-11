"Trabajo, sí; esclavos, no": el hashtag en Twitter que pide la derogación de la reforma laboral y salarios justos

Trabajo, sí; esclavos, no: este hashtag se ha llegado a colocar entre las principales tendencias de Twitter durante la tarde de este lunes. La mayoría de usuarios han lanzado mensajes pidiendo la derogación de la reforma laboral y salarios más justos, pero también ha habido tuiteros que han contado sus propias vivencias para defender este lema.

Uno de los tuiteros es empresario. "Somos 19 en la empresa y me paso el SMI y los convenios por el forro", ha dicho. A muchos le ha sorprendido lo que seguía porque ha continuado asegurando que "la gente tiene que vivir bien" y que hay que pagar más a los trabajadores.

Soy empresario, somos 19 en la empresa y me paso el SMI y los convenios por el forro. La gente tiene que vivir BIEN, los que no quieren derogar la reforma laboral son los que quieren vivir en el S-XV. #PagadMás #TrabajoSiEsclavosNo

Muchos usuarios han celebrado el comentario del tuitero ya que son los empresarios los que han rechazado históricamente que se incremente el salario mínimo interprofesional (SMI).

Los usuarios han recordado los abusos laborales que, desde la reforma laboral de Mariano Rajoy, son cada vez más comunes.

Varios de los casos han sido recogidos por Komando Antifa, el colectivo que ha lanzado la campaña por la red social.

También ha habido usuarios que han aprovechado para recordar que es la derecha la que, junto a los empresarios, suele poner trabas a los avances en los derechos laborales.

Y otros incluso han recordado las propias divisiones que hay entre el Gobierno para derogar la reforma laboral.

-"Nadia, tú te vas a encargar de la reforma laboral, que aunque no es tu competencia, la queremos hacer a gusto de los empresarios".

+¿"Me has dicho algo, Pedro"?

-No, nada, Yolanda, es que le estaba contando a Nadia una cosa que me pasó el otro día".

#TrabajoSíEsclavosNo pic.twitter.com/2a0zWqGxtV

— San Wicente Wallés, Santo ????️atrón de la ????️errera (@tolo_pirolo) November 1, 2021