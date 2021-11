La huelga del metal en Cádiz se está convirtiendo en el paradigma de la lucha obrera por su idiosincrasia y por sus características: toda la sociedad gaditana volcada con los trabajadores, dispuestos a mantener hasta el final sus reivindicaciones con cargas policiales incluidas. Unas reivindicaciones que no son cualquier cosa, como bien explicaba este pasado lunes un trabajador ante las cámaras de TVE.

Obrero resume #HuelgaMetalCadiz en 1 min:

"Q se entere toda España y todas las TVs: no pedimos de más, pedimos que no nos quiten (pluses tóxicos, paga extra…). Luchamos para que no nos quiten. SOMOS OBREROS, NO DELINCUENTES. Venimos a luchar x 1 convenio digno, q ya es hora". pic.twitter.com/zERSRVAKdE

— Juan Miguel Garrido (@Juanmi_News) November 23, 2021