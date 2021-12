"Imagina creer en 2021 que el PSOE es de izquierdas": críticas a los socialistas por abstenerse a la retirada de subvenciones a la tauromaquia en Madrid

El PSOE se ha abstenido a la eliminación de las subvenciones a la tauromaquia en la Asamblea de Madrid este jueves, lo que ha provocado una avalancha de críticas a la formación.

"¿El PSOE absteniéndose en una medida contra la tortura animal? Me pinchas y no sangro", les han recriminado a través de las redes sociales.

Más Madrid lanzó esta iniciativa para cerrar el Centro de Asuntos Taurinos y acabar con las subvenciones a la tauromaquia. Contó con el apoyo de Más Madrid y Unidas Podemos.

PP y Vox votaron en contra y el PSOE se abstuvo. "Supongo que el PSOE empezará a ser progresista cualquier día. Cualquier día", ha recriminado otro usuario.

Lo que más me duele es la abstención del @PSOE Que no me vengan ahora con gobiernos progresistas ni leches hombre ya. https://t.co/IjK5TMB8GL

— Pilar Eyre (@pilareyre) December 9, 2021