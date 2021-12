Por Tremending

El Telediario de TVE ha vuelto a cerrar el año con un emocionante resumen dirigido por el periodista cultural Carlos del Amor. En esta ocasión, la actriz Blanca Portillo ha encarnado el 2021 para reflexionar sobre los momentos que han marcado este año que acaba. "Si me comparo con 2020, he sido algo mejor; si me comparo con 2019, peor. A veces, la medida de las cosas la da situarse", ha lanzado una de las protagonistas de Maixabel.

En el balance anual han estado presentes los sanitarios, "a los que a veces no se trata como se merecen", la tormenta Filomena, el asalto al Capitolio, el adiós de Angela Merkel, el colapso del barco Ever Green, el volcán de La Palma, el avance de la crisis climática y la invasión de Afganistán. También, el precio de la luz y la falta de consenso político han tenido su espacio.

Tampoco han podido faltar las referencias a la violencia machista y a los delitos de odio, que lejos de reducirse, han aumentado. Por último, la escritora madrileña Almudena Grandes, fallecida hace una semanas, ha tenido un especial recuerdo por parte de su pareja, Luis García Montero, quien ha recitado el poema La ausencia es una forma de invierno.

Este viaje en el tiempo, realizado por tercer año consecutivo por el equipo del Telediario, ha sido muy aplaudido en las redes, donde numerosos tuiteros han alabado el papel de Blanca Portillo, así como las enseñanzas compartidas en este 2021 que nos deja para dar paso a la esperanza del 2022.

