La respuesta de El Gran Wyoming a Évole por el fin de 'Caiga quien Caiga': "Aznar llamó, se cagó todo el mundo y me mandaron a tomar por culo"

Por Tremending

El programa Caiga quien Caiga supuso toda una revelación televisiva en nuestro país, precursor de un estilo de reporterismo canalla y sin complejos ante la clase política española. Según le contó El Gran Wyoming a Jordi Évole en su espacio, no es extraño que generase malestar entre algunos círculos.

El presentador de El Intermedio recibió al conductor de Lo de Évole e improvisaron un pequeña ronda de preguntas para compensar que El Gran Wyoming nunca estuviese en el programa de Évole. Allí charlaron sobre el fin de Caiga quien Caiga y la participación del expresidente del Gobierno, José María Aznar, en su caída.

"Es verdad que os chaparon el programa, ¿no? Hubo un momento que Aznar… bueno Aznar, no sé, digamos el entorno. Que no gustaba mucho lo que hacíais", preguntó Évole. A lo que Wyoming contestó: "Sí, Aznar llamó, se cagó todo el mundo y me mandaron a tomar por culo. Pero no es la única versión, hay más".

En uno de los programas, el propio Aznar contó a un reportero que sus hijos le habían pedido que invitase a los miembros de Caiga quien Caiga a la Moncloa, parece que finalmente les invitó a la puerta de salida.

Con todo, siempre quedarán en el recuerdo popular sus irreverentes reportajes y su icónicas gafas de sol, usadas entre otros, por el rey emérito, Esperanza Aguirre o Hugh Grant.